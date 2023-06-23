Россель обратился к уральцам из ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Россель призвал уральцев из «Вагнер» быть с президентом Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель обратился к уральцам из подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У нас один Президент, один главнокомандующий и один шанс на общую победу! Вы должны принять единственно верное решение, прислушаться к Президенту! Быть со своим народом и верховным главнокомандующим», — сказал Россель. Экс-губернатор призвал бойцов частной военной компании остановится и не подводить свои семьи и страну. «Я верю в вашу волю и разум! Остановитесь и остановите своих товарищей. Не подведите свои семьи, родную область, страну и всех нас», — обратился Россель. Владимир Путин 24 июня в обращении назвал мятеж Евгения Пригожина ударом в спину России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на лагерь своих бойцов. Минобороны РФ заявило, что бойцов «Вагнер» втянули в преступную авантюру.

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель обратился к уральцам из подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У нас один Президент, один главнокомандующий и один шанс на общую победу! Вы должны принять единственно верное решение, прислушаться к Президенту! Быть со своим народом и верховным главнокомандующим», — сказал Россель. Экс-губернатор призвал бойцов частной военной компании остановится и не подводить свои семьи и страну. «Я верю в вашу волю и разум! Остановитесь и остановите своих товарищей. Не подведите свои семьи, родную область, страну и всех нас», — обратился Россель. Владимир Путин 24 июня в обращении назвал мятеж Евгения Пригожина ударом в спину России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на лагерь своих бойцов. Минобороны РФ заявило, что бойцов «Вагнер» втянули в преступную авантюру.