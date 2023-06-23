Россель обратился к уральцам из ЧВК «Вагнер»

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель обратился к уральцам из подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«У нас один Президент, один главнокомандующий и один шанс на общую победу! Вы должны принять единственно верное решение, прислушаться к Президенту! Быть со своим народом и верховным главнокомандующим», — сказал Россель.
Экс-губернатор призвал бойцов частной военной компании остановится и не подводить свои семьи и страну. «Я верю в вашу волю и разум! Остановитесь и остановите своих товарищей. Не подведите свои семьи, родную область, страну и всех нас», — обратился Россель.
Владимир Путин 24 июня в обращении назвал мятеж Евгения Пригожина ударом в спину России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на лагерь своих бойцов. Минобороны РФ заявило, что бойцов «Вагнер» втянули в преступную авантюру.
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