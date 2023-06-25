25 июня 2023
24 июня 2023

В ХМАО полиция завела дело на студента из-за ложного минирования дворца искусств «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам дворца искусств дали на этот день выходной Фото:

В Сургуте полиция возбудила уголовное дело в отношении студента вуза из-за ложного сообщения о минировании дворца искусств «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«4 мая студент одного из вузов Сургута сообщил о взрывном устройстве во Дворце искусств „Нефтяник“, который принадлежит „СНГ“. Зачем молодой человек отправил письмо с угрозой, еще устанавливается», — сообщил источник.

В полиции города подтвердили информации о возбуждении уголовного дела. При этом указывать объект, в который поступила угроза, отказались. «Письмо с угрозой пришло на электронную почту одного из учреждений. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленника. Им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что работникам Дворца искусств «Сургутнефтегаза» дали выходной после сообщения о бомбе в здании. Сообщение о взрывном устройстве пришло на электронную почту 4 мая 2023 года.

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В Сургуте полиция возбудила уголовное дело в отношении студента вуза из-за ложного сообщения о минировании дворца искусств «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «4 мая студент одного из вузов Сургута сообщил о взрывном устройстве во Дворце искусств „Нефтяник“, который принадлежит „СНГ“. Зачем молодой человек отправил письмо с угрозой, еще устанавливается», — сообщил источник. В полиции города подтвердили информации о возбуждении уголовного дела. При этом указывать объект, в который поступила угроза, отказались. «Письмо с угрозой пришло на электронную почту одного из учреждений. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленника. Им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что работникам Дворца искусств «Сургутнефтегаза» дали выходной после сообщения о бомбе в здании. Сообщение о взрывном устройстве пришло на электронную почту 4 мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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