В ХМАО полиция завела дело на студента из-за ложного минирования дворца искусств «Сургутнефтегаза»

26 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Работникам дворца искусств дали на этот день выходной Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте полиция возбудила уголовное дело в отношении студента вуза из-за ложного сообщения о минировании дворца искусств «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «4 мая студент одного из вузов Сургута сообщил о взрывном устройстве во Дворце искусств „Нефтяник“, который принадлежит „СНГ“. Зачем молодой человек отправил письмо с угрозой, еще устанавливается», — сообщил источник. В полиции города подтвердили информации о возбуждении уголовного дела. При этом указывать объект, в который поступила угроза, отказались. «Письмо с угрозой пришло на электронную почту одного из учреждений. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленника. Им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что работникам Дворца искусств «Сургутнефтегаза» дали выходной после сообщения о бомбе в здании. Сообщение о взрывном устройстве пришло на электронную почту 4 мая 2023 года.

В Сургуте полиция возбудила уголовное дело в отношении студента вуза из-за ложного сообщения о минировании дворца искусств «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «4 мая студент одного из вузов Сургута сообщил о взрывном устройстве во Дворце искусств „Нефтяник“, который принадлежит „СНГ“. Зачем молодой человек отправил письмо с угрозой, еще устанавливается», — сообщил источник. В полиции города подтвердили информации о возбуждении уголовного дела. При этом указывать объект, в который поступила угроза, отказались. «Письмо с угрозой пришло на электронную почту одного из учреждений. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленника. Им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений Сургута», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что работникам Дворца искусств «Сургутнефтегаза» дали выходной после сообщения о бомбе в здании. Сообщение о взрывном устройстве пришло на электронную почту 4 мая 2023 года.