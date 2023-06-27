Mash: останкинская телебашня вновь заминирована

27 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Останкинская телебашня заминирована, сообщает Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй день подряд поступают угрозы взрыва в Останкинской башне. 27 июня неизвестные позвонили и сообщили о минировании телецентра на улице Академика Королева в Москве. «Неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании Останкинской телебашни», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что все посетители и персонал будут организованно эвакуированы. Здание будет обследовано полицией, которая уже направила на место кинологов. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 26 июня все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Представители экстренных служб также сообщили, что на месте присутствовали оперативные службы, включая кинологов, для обеспечения безопасности. Тогда угроз не было обнаружено.

Второй день подряд поступают угрозы взрыва в Останкинской башне. 27 июня неизвестные позвонили и сообщили о минировании телецентра на улице Академика Королева в Москве. «Неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании Останкинской телебашни», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что все посетители и персонал будут организованно эвакуированы. Здание будет обследовано полицией, которая уже направила на место кинологов. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 26 июня все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Представители экстренных служб также сообщили, что на месте присутствовали оперативные службы, включая кинологов, для обеспечения безопасности. Тогда угроз не было обнаружено.