Mash: останкинская телебашня вновь заминирована

Второй день подряд поступают угрозы взрыва в Останкинской башне. 27 июня неизвестные позвонили и сообщили о минировании телецентра на улице Академика Королева в Москве.
«Неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании Останкинской телебашни», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что все посетители и персонал будут организованно эвакуированы. Здание будет обследовано полицией, которая уже направила на место кинологов.
URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
26 июня все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Представители экстренных служб также сообщили, что на месте присутствовали оперативные службы, включая кинологов, для обеспечения безопасности. Тогда угроз не было обнаружено.
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