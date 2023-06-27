Mash: останкинская телебашня вновь заминирована

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Монумент "Покорители космоса" на ВДНХ. Москва, телебашня, вещание, останкинская телебашня, останкино, телевиение
Останкинская телебашня заминирована, сообщает Mash Фото:

Второй день подряд поступают угрозы взрыва в Останкинской башне. 27 июня неизвестные позвонили и сообщили о минировании телецентра на улице Академика Королева в Москве.

«Неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании Останкинской телебашни», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что все посетители и персонал будут организованно эвакуированы. Здание будет обследовано полицией, которая уже направила на место кинологов.

URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

26 июня все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Представители экстренных служб также сообщили, что на месте присутствовали оперативные службы, включая кинологов, для обеспечения безопасности. Тогда угроз не было обнаружено.

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Второй день подряд поступают угрозы взрыва в Останкинской башне. 27 июня неизвестные позвонили и сообщили о минировании телецентра на улице Академика Королева в Москве. «Неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании Останкинской телебашни», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что все посетители и персонал будут организованно эвакуированы. Здание будет обследовано полицией, которая уже направила на место кинологов. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 26 июня все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Представители экстренных служб также сообщили, что на месте присутствовали оперативные службы, включая кинологов, для обеспечения безопасности. Тогда угроз не было обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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