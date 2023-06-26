В Москве эвакуировали Останкинскую башню из-за угрозы взрыва

Все оперативные службы находятся на месте
После сообщения об угрозе взрыва все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что оперативные службы, включая кинологов, находятся на месте для обеспечения безопасности.
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