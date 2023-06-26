В Москве эвакуировали Останкинскую башню из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
Все оперативные службы находятся на месте Фото:

После сообщения об угрозе взрыва все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что оперативные службы, включая кинологов, находятся на месте для обеспечения безопасности.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После сообщения об угрозе взрыва все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы. Об этом рассказали в экстренных службах. «Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что оперативные службы, включая кинологов, находятся на месте для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...