В Москве эвакуировали Останкинскую башню из-за угрозы взрыва

26 июня 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Все оперативные службы находятся на месте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU После сообщения об угрозе взрыва все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы. Об этом рассказали в экстренных службах. «Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что оперативные службы, включая кинологов, находятся на месте для обеспечения безопасности.

После сообщения об угрозе взрыва все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы. Об этом рассказали в экстренных службах. «Из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, все посетители Останкинской телебашни в Москве были эвакуированы», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что оперативные службы, включая кинологов, находятся на месте для обеспечения безопасности.