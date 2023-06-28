Екатеринбуржцы начали массово избавляться от билетов на концерт скандальной группы «Три дня дождя»

28 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Сейчас билеты «с рук» можно купить в два раза дешевле Фото: Размик Закарян © URA.RU После объявления новой даты концерта (24 августа) скандальной группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге, фанаты начали массово продавать за бесценок билеты, которые остались у них с 4 июня. Именно в этот день солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, а организаторы в качестве извинений пообещали в другой раз пусть на площадку по старым проходкам. «Продам два билета на танцпол за 1800, покупал по 1500 каждый», — сообщил екатеринбуржец в чате, который посвящен грядущему концерту музыкантов. Другая поклонница группы предлагает билет в фанзону за 2900 рублей, хотя ранее покупала его за 3500 рублей. Также можно купить два билета на танцпол — каждый по 800 рублей. При этом в TeleClub ценник на проходной билет начинается от 1800 рублей — за танцпол, и 2900 — за фанзону. Многие фанаты отказываются повторно посещать концерт, потому что новая дата — 24 августа — оказалась для них неудобной: кому-то стало сложнее добраться до Екатеринбурга, у кого-то намечены другие планы на этот день. Некоторые в качестве причины продажи билетов называют «нежелание посещать такие мероприятия вновь». Группа «Три дня дождя» прогремела на всю страну 4 июня — тогда в Екатеринбурге солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным и не смог петь. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект временно закрыли. Представители лейбла IZBA заявили, что, как только Викторов придет в себя, он извинится. Фанаты пытались вернуть деньги, но безуспешно. Продюсер группы заявил, что компенсации не будет, потому что концерт фактически состоялся. При этом была анонсирована новая дата концерта — 24 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После объявления новой даты концерта (24 августа) скандальной группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге, фанаты начали массово продавать за бесценок билеты, которые остались у них с 4 июня. Именно в этот день солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, а организаторы в качестве извинений пообещали в другой раз пусть на площадку по старым проходкам. «Продам два билета на танцпол за 1800, покупал по 1500 каждый», — сообщил екатеринбуржец в чате, который посвящен грядущему концерту музыкантов. Другая поклонница группы предлагает билет в фанзону за 2900 рублей, хотя ранее покупала его за 3500 рублей. Также можно купить два билета на танцпол — каждый по 800 рублей. При этом в TeleClub ценник на проходной билет начинается от 1800 рублей — за танцпол, и 2900 — за фанзону. Многие фанаты отказываются повторно посещать концерт, потому что новая дата — 24 августа — оказалась для них неудобной: кому-то стало сложнее добраться до Екатеринбурга, у кого-то намечены другие планы на этот день. Некоторые в качестве причины продажи билетов называют «нежелание посещать такие мероприятия вновь». Группа «Три дня дождя» прогремела на всю страну 4 июня — тогда в Екатеринбурге солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным и не смог петь. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект временно закрыли. Представители лейбла IZBA заявили, что, как только Викторов придет в себя, он извинится. Фанаты пытались вернуть деньги, но безуспешно. Продюсер группы заявил, что компенсации не будет, потому что концерт фактически состоялся. При этом была анонсирована новая дата концерта — 24 августа.