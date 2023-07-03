Возле озера планируется строительство 4* отеля на 24 номера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В курортной зоне озера Тургояк (Челябинская область) за 15 млн рублей продают землю под строительство отеля с бассейном на крыше. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«За 15 000 000 рублей продается участок площадью 7,5 соток по улице Туристов в поселке Тургояк Миасского городского округа (поселок Тургояк входят в курортную зону одноименного озера — прим. URA.RU). Эксклюзивный участок предназначен под строительство отеля», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уже проведен консалтинговый анализ, сделана презентация и референс. На участке планируется строительство 4* отеля на 24 номера, с рестораном и подогреваемым бассейном на крыше, добавляет продавец. Перед отелем есть городская парковка на 150 мест. Участок находится около городского пляжа. Центральная канализация запроектирована администрацией.

Ранее в Ленинском районе Челябинска на продажу выставили хостел на 550 мест. Отдельно стоящее здание в четыре этажа общей площадью 4 430 кв. м продают за 96 миллионов рублей.

Участок находится в поселке Тургояк около городского пляжа Скрин с сайта объявлений «Авито»

Участок 7,5 соток продается за 15 миллионов рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»