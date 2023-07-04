В пермский зоопарк принесли найденных на улице зайчат. Видео

04 июля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Специалисты не рекомендуют забирать зайцев из дикой природы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пермский зоопарк принесли случайно найденных на улице зайчат. Сейчас специалисты заняты их выкармливанием. После того, как малыши подрастут, их оставят в зверинце. «Зайчат, конечно же, нашли случайно, и, переживая за их судьбу, принесли к нам в зоопарк. Специалисты выкармливают малышей сложной смесью молока разного вида, чтобы приблизить его к молоку матери. Конечно, идентичного сходства с кроличьим молоком достичь невозможно. Малышей подрастят, после чего крохи останутся в зоопарке, так как выжить без мамы в природе уже не смогут», — сообщается в группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники зоопарка напоминают горожанам, что не нужно забирать зайчат из дикой природы. Они не брошены, сородичи наверняка находятся поблизости. Если зайцы родились на дачном участке, то их также не рекомендуется трогать, в крайнем случае можно перенести малышей в кусты или высокую траву. Через пару недель зайчата окрепнут и убегут в лес. Также специалисты категорически не рекомендуют забирать найденных животных домой, так как зайцы никогда не станут ручными, а выкармливать их очень сложно.

В пермский зоопарк принесли случайно найденных на улице зайчат. Сейчас специалисты заняты их выкармливанием. После того, как малыши подрастут, их оставят в зверинце. «Зайчат, конечно же, нашли случайно, и, переживая за их судьбу, принесли к нам в зоопарк. Специалисты выкармливают малышей сложной смесью молока разного вида, чтобы приблизить его к молоку матери. Конечно, идентичного сходства с кроличьим молоком достичь невозможно. Малышей подрастят, после чего крохи останутся в зоопарке, так как выжить без мамы в природе уже не смогут», — сообщается в группе пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники зоопарка напоминают горожанам, что не нужно забирать зайчат из дикой природы. Они не брошены, сородичи наверняка находятся поблизости. Если зайцы родились на дачном участке, то их также не рекомендуется трогать, в крайнем случае можно перенести малышей в кусты или высокую траву. Через пару недель зайчата окрепнут и убегут в лес. Также специалисты категорически не рекомендуют забирать найденных животных домой, так как зайцы никогда не станут ручными, а выкармливать их очень сложно.