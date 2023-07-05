Shot: на Камчатке найдены следы крушения МиГ-31

Члены экипажа самолета еще не найдены
Масляное пятно было найдено на месте крушения самолета МиГ-31 на Камчатке. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолет рухнул в воду», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что экипаж самолета еще не найден.
Днем ранее на Камчатке с радаров пропал МиГ-31. Истребитель попал в аварию во время учебного полета. После того как самолет пропал, была запущена поисковая операция.
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