Shot: на Камчатке найдены следы крушения МиГ-31

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Члены экипажа самолета еще не найдены Фото:

Масляное пятно было найдено на месте крушения самолета МиГ-31 на Камчатке. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолет рухнул в воду», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что экипаж самолета еще не найден.

Днем ранее на Камчатке с радаров пропал МиГ-31. Истребитель попал в аварию во время учебного полета. После того как самолет пропал, была запущена поисковая операция.

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Масляное пятно было найдено на месте крушения самолета МиГ-31 на Камчатке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолет рухнул в воду», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что экипаж самолета еще не найден. Днем ранее на Камчатке с радаров пропал МиГ-31. Истребитель попал в аварию во время учебного полета. После того как самолет пропал, была запущена поисковая операция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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