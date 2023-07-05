Shot: на Камчатке найдены следы крушения МиГ-31

05 июля 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Члены экипажа самолета еще не найдены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масляное пятно было найдено на месте крушения самолета МиГ-31 на Камчатке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолет рухнул в воду», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что экипаж самолета еще не найден. Днем ранее на Камчатке с радаров пропал МиГ-31. Истребитель попал в аварию во время учебного полета. После того как самолет пропал, была запущена поисковая операция.

Масляное пятно было найдено на месте крушения самолета МиГ-31 на Камчатке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолет рухнул в воду», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что экипаж самолета еще не найден. Днем ранее на Камчатке с радаров пропал МиГ-31. Истребитель попал в аварию во время учебного полета. После того как самолет пропал, была запущена поисковая операция.