Популярного рэпера задержали за использование нацисткой символики

The Flow: Паша Техник задержан за тату со свастикой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Паша Техник был задержан за использование запрещенной символики Фото:

Российского рэп-исполнителя Паша Техника (Ивлева) задержали за изображение свастики в виде татуировки. Об этом рассказала супруга музыканта Карина Мельничук.

«Пашу Техника арестовали „за татухи“. Предположительно, за нацистскую символику», — пишет издание The Flow со ссылкой на Мельничук. Супруга напомнила всем слушателям Паши Техника, что в России нельзя пропагандировать нацистскую символику.

Паша Техник — известный российский рэп-исполнитель. Сам Техник признавал, что употребляет наркотики. За это он был привлечен дважды к уголовной ответственности. В 2021 году он вышел на свободу, а уже в 2023 году проходил курс лечении от наркомании.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского рэп-исполнителя Паша Техника (Ивлева) задержали за изображение свастики в виде татуировки. Об этом рассказала супруга музыканта Карина Мельничук. «Пашу Техника арестовали „за татухи“. Предположительно, за нацистскую символику», — пишет издание The Flow со ссылкой на Мельничук. Супруга напомнила всем слушателям Паши Техника, что в России нельзя пропагандировать нацистскую символику. Паша Техник — известный российский рэп-исполнитель. Сам Техник признавал, что употребляет наркотики. За это он был привлечен дважды к уголовной ответственности. В 2021 году он вышел на свободу, а уже в 2023 году проходил курс лечении от наркомании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...