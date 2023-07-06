Популярного рэпера задержали за использование нацисткой символики

Российского рэп-исполнителя Паша Техника (Ивлева) задержали за изображение свастики в виде татуировки. Об этом рассказала супруга музыканта Карина Мельничук.
«Пашу Техника арестовали „за татухи“. Предположительно, за нацистскую символику», — пишет издание The Flow со ссылкой на Мельничук. Супруга напомнила всем слушателям Паши Техника, что в России нельзя пропагандировать нацистскую символику.
Паша Техник — известный российский рэп-исполнитель. Сам Техник признавал, что употребляет наркотики. За это он был привлечен дважды к уголовной ответственности. В 2021 году он вышел на свободу, а уже в 2023 году проходил курс лечении от наркомании.
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