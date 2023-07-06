Глава СКР потребовал доклад об исчезновении 18-летней девушки в Свердловской области

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР потребовал доклад об исчезновении свердловчанки Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об исчезновении 18-летней Анастасии Евдокимовой в Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки исчезновения жительницы Среднего Урала. Докладом займется и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов», — сказано в сообщении. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что С 21 июня местонахождение Анастасии Евдокимовой неизвестно. Над ее поисками работают добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и силовики. Перед исчезновением девушка поругалась с мужем.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об исчезновении 18-летней Анастасии Евдокимовой в Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе СК. «Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки исчезновения жительницы Среднего Урала. Докладом займется и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов», — сказано в сообщении. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU писало, что С 21 июня местонахождение Анастасии Евдокимовой неизвестно. Над ее поисками работают добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и силовики. Перед исчезновением девушка поругалась с мужем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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