Глава СКР потребовал доклад об исчезновении 18-летней девушки в Свердловской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об исчезновении 18-летней Анастасии Евдокимовой в Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе СК.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки исчезновения жительницы Среднего Урала. Докладом займется и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов», — сказано в сообщении. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что С 21 июня местонахождение Анастасии Евдокимовой неизвестно. Над ее поисками работают добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и силовики. Перед исчезновением девушка поругалась с мужем.
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