Челябинские бойцы точно поразили цель из танка. Видео

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Видео с поля боя челябинские бойцы прислали Денису Рыжего Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники СВО из Челябинской области прислали видео боя глазами танкиста. Кадрами с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«Это видео сняли и прислали нам южноуральские парни из 3-го танкового батальона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Все происходит в режиме реального времени», — заявил URA.RU Рыжий.

На видео командир наблюдает и фиксирует цель, а наводчик направляет башенную установку. По мнению Рыжего, это один из самых ответственных моментов.

Командир резко опускает руку, кричит: «Орудие!», и наводчик попадет четко в цель. Цель поражена, танкисты меняют локацию для продолжения боя.

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Участники СВО из Челябинской области прислали видео боя глазами танкиста. Кадрами с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Это видео сняли и прислали нам южноуральские парни из 3-го танкового батальона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Все происходит в режиме реального времени», — заявил URA.RU Рыжий. На видео командир наблюдает и фиксирует цель, а наводчик направляет башенную установку. По мнению Рыжего, это один из самых ответственных моментов. Командир резко опускает руку, кричит: «Орудие!», и наводчик попадет четко в цель. Цель поражена, танкисты меняют локацию для продолжения боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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