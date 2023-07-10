Видео с поля боя челябинские бойцы прислали Денису Рыжего
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники СВО из Челябинской области прислали видео боя глазами танкиста. Кадрами с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.
«Это видео сняли и прислали нам южноуральские парни из 3-го танкового батальона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Все происходит в режиме реального времени», — заявил URA.RU Рыжий.
На видео командир наблюдает и фиксирует цель, а наводчик направляет башенную установку. По мнению Рыжего, это один из самых ответственных моментов.
Командир резко опускает руку, кричит: «Орудие!», и наводчик попадет четко в цель. Цель поражена, танкисты меняют локацию для продолжения боя.
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