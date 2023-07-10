Челябинские бойцы точно поразили цель из танка. Видео 10 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 + Видео с поля боя челябинские бойцы прислали Денису Рыжего Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники СВО из Челябинской области прислали видео боя глазами танкиста. Кадрами с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Это видео сняли и прислали нам южноуральские парни из 3-го танкового батальона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Все происходит в режиме реального времени», — заявил URA.RU Рыжий. На видео командир наблюдает и фиксирует цель, а наводчик направляет башенную установку. По мнению Рыжего, это один из самых ответственных моментов. Командир резко опускает руку, кричит: «Орудие!», и наводчик попадет четко в цель. Цель поражена, танкисты меняют локацию для продолжения боя. Участники СВО из Челябинской области прислали видео боя глазами танкиста. Кадрами с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Это видео сняли и прислали нам южноуральские парни из 3-го танкового батальона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Все происходит в режиме реального времени», — заявил URA.RU Рыжий. На видео командир наблюдает и фиксирует цель, а наводчик направляет башенную установку. По мнению Рыжего, это один из самых ответственных моментов. Командир резко опускает руку, кричит: «Орудие!», и наводчик попадет четко в цель. Цель поражена, танкисты меняют локацию для продолжения боя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям