Куйвашев пообещал Мишустину сделать Свердловскую область крупнейшим торговым городом РФ

10 июля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев заявил о намерении сделать Екатеринбург главным товарным городом в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал обещание, что Екатеринбург станет самым крупным товарораспределительным центром России. Об этом он сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наша задача превратить Екатеринбург и область крупнейшим товарораспределительным центром страны», — сказал Евгений Куйвашев. Встреча главы региона с премьер-министром состоялась после «Иннопрома». Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия главной международной промышленной выставке. В аэропорту Кольцово премьер-министра РФ встретили Куйвашев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал обещание, что Екатеринбург станет самым крупным товарораспределительным центром России. Об этом он сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наша задача превратить Екатеринбург и область крупнейшим товарораспределительным центром страны», — сказал Евгений Куйвашев. Встреча главы региона с премьер-министром состоялась после «Иннопрома». Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия главной международной промышленной выставке. В аэропорту Кольцово премьер-министра РФ встретили Куйвашев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.