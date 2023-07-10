Куйвашев пообещал Мишустину сделать Свердловскую область крупнейшим торговым городом РФ

Евгений Куйвашев заявил о намерении сделать Екатеринбург главным товарным городом в России
новость из сюжетаИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал обещание, что Екатеринбург станет самым крупным товарораспределительным центром России. Об этом он сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Наша задача превратить Екатеринбург и область крупнейшим товарораспределительным центром страны», — сказал Евгений Куйвашев. Встреча главы региона с премьер-министром состоялась после «Иннопрома».
Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия главной международной промышленной выставке. В аэропорту Кольцово премьер-министра РФ встретили Куйвашев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
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