Куйвашев пообещал Мишустину сделать Свердловскую область крупнейшим торговым городом РФ

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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва
Евгений Куйвашев заявил о намерении сделать Екатеринбург главным товарным городом в России Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал обещание, что Екатеринбург станет самым крупным товарораспределительным центром России. Об этом он сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Наша задача превратить Екатеринбург и область крупнейшим товарораспределительным центром страны», — сказал Евгений Куйвашев. Встреча главы региона с премьер-министром состоялась после «Иннопрома».

Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия главной международной промышленной выставке. В аэропорту Кольцово премьер-министра РФ встретили Куйвашев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал обещание, что Екатеринбург станет самым крупным товарораспределительным центром России. Об этом он сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наша задача превратить Екатеринбург и область крупнейшим товарораспределительным центром страны», — сказал Евгений Куйвашев. Встреча главы региона с премьер-министром состоялась после «Иннопрома». Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия главной международной промышленной выставке. В аэропорту Кольцово премьер-министра РФ встретили Куйвашев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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