10 июля 2023

Пермские бизнесмены массово распродают базы отдыха. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, лес, беседка, парк, лето
Владельцы баз отдыха распродают свои активы Фото:

Предприниматели массово распродают базы отдыха, расположенные на территории Пермского края. С середины июня и по 11 июля на портале бесплатных объявлений было опубликовано порядка 10 подобных сообщений.

«Продается действующая база отдыха в Нытвенском районе (49 километров от Перми) в лесном массиве на слиянии рек Сюзьвы и Поломки с прямым выходом к воде. Размер участка: 4,2 гектара. На территории имеются шесть домов, три бани, три веранды с мангальной зоной (на 30 человек), есть площадка с аркой и беседкой для проведения церемоний, футбольное и волейбольное поля. На базе — своя ТЭП, скважина, колодец, канализация и водопровод. Цена: 18 500 000 рублей», — указано в описании к одному из таких сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито».

Как правило, владельцы связывают причину продажи с переездом в другой регион и выходом на пенсию. Лишь немногие собственники заявляют о падающей рентабельности бизнеса.

Ранее в регионе выставили на продажу база отдыха «Берендей», построенную на берегу Камы в стиле русской деревни. Предприниматель оценил свои активы в 28,5 миллиона рублей.

В Прикамье распродают базы отдыха
В Прикамье распродают базы отдыха

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Предприниматели массово распродают базы отдыха, расположенные на территории Пермского края. С середины июня и по 11 июля на портале бесплатных объявлений было опубликовано порядка 10 подобных сообщений. «Продается действующая база отдыха в Нытвенском районе (49 километров от Перми) в лесном массиве на слиянии рек Сюзьвы и Поломки с прямым выходом к воде. Размер участка: 4,2 гектара. На территории имеются шесть домов, три бани, три веранды с мангальной зоной (на 30 человек), есть площадка с аркой и беседкой для проведения церемоний, футбольное и волейбольное поля. На базе — своя ТЭП, скважина, колодец, канализация и водопровод. Цена: 18 500 000 рублей», — указано в описании к одному из таких сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито». Как правило, владельцы связывают причину продажи с переездом в другой регион и выходом на пенсию. Лишь немногие собственники заявляют о падающей рентабельности бизнеса. Ранее в регионе выставили на продажу база отдыха «Берендей», построенную на берегу Камы в стиле русской деревни. Предприниматель оценил свои активы в 28,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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