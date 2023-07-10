Владельцы баз отдыха распродают свои активы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели массово распродают базы отдыха, расположенные на территории Пермского края. С середины июня и по 11 июля на портале бесплатных объявлений было опубликовано порядка 10 подобных сообщений.

«Продается действующая база отдыха в Нытвенском районе (49 километров от Перми) в лесном массиве на слиянии рек Сюзьвы и Поломки с прямым выходом к воде. Размер участка: 4,2 гектара. На территории имеются шесть домов, три бани, три веранды с мангальной зоной (на 30 человек), есть площадка с аркой и беседкой для проведения церемоний, футбольное и волейбольное поля. На базе — своя ТЭП, скважина, колодец, канализация и водопровод. Цена: 18 500 000 рублей», — указано в описании к одному из таких сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито».

Как правило, владельцы связывают причину продажи с переездом в другой регион и выходом на пенсию. Лишь немногие собственники заявляют о падающей рентабельности бизнеса.

Ранее в регионе выставили на продажу база отдыха «Берендей», построенную на берегу Камы в стиле русской деревни. Предприниматель оценил свои активы в 28,5 миллиона рублей.