Директор пермского ТЮЗа, обратившийся к губернатору, продолжит работу в театре

11 июля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Контракт с Артемом Агеевым продлен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Театра юного зрителя в Перми Артем Агеев продолжит руководить театром. Власти города продлили с ним контракт, срок которого истек в конце июня. «Городские власти продлили трудовой контракт директору ТЮЗа Артему Агееву до октября этого года», — сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. В мэрии эту информацию изданию подтвердили. Ранее театр попросил губернатора Дмитрия Махонина взять ТЮЗ на баланс Пермского края с 1 января 2024 года. Свою просьбу он объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми.

Директор Театра юного зрителя в Перми Артем Агеев продолжит руководить театром. Власти города продлили с ним контракт, срок которого истек в конце июня. «Городские власти продлили трудовой контракт директору ТЮЗа Артему Агееву до октября этого года», — сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. В мэрии эту информацию изданию подтвердили. Ранее театр попросил губернатора Дмитрия Махонина взять ТЮЗ на баланс Пермского края с 1 января 2024 года. Свою просьбу он объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми.