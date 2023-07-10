10 июля 2023

Директор пермского ТЮЗа, обратившийся к губернатору, продолжит работу в театре

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Интервью с генеральным директором ОАО "Водный союз" Овсянниковым Владимиром. Курган, депутат, чиновник, очки, овсянников владимир
Контракт с Артемом Агеевым продлен Фото:

Директор Театра юного зрителя в Перми Артем Агеев продолжит руководить театром. Власти города продлили с ним контракт, срок которого истек в конце июня.

«Городские власти продлили трудовой контракт директору ТЮЗа Артему Агееву до октября этого года», — сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. В мэрии эту информацию изданию подтвердили.

Ранее театр попросил губернатора Дмитрия Махонина взять ТЮЗ на баланс Пермского края с 1 января 2024 года. Свою просьбу он объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми.

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Директор Театра юного зрителя в Перми Артем Агеев продолжит руководить театром. Власти города продлили с ним контракт, срок которого истек в конце июня. «Городские власти продлили трудовой контракт директору ТЮЗа Артему Агееву до октября этого года», — сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. В мэрии эту информацию изданию подтвердили. Ранее театр попросил губернатора Дмитрия Махонина взять ТЮЗ на баланс Пермского края с 1 января 2024 года. Свою просьбу он объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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