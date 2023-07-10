Директор пермского ТЮЗа, обратившийся к губернатору, продолжит работу в театре

Контракт с Артемом Агеевым продлен
Директор Театра юного зрителя в Перми Артем Агеев продолжит руководить театром. Власти города продлили с ним контракт, срок которого истек в конце июня.
«Городские власти продлили трудовой контракт директору ТЮЗа Артему Агееву до октября этого года», — сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. В мэрии эту информацию изданию подтвердили.
Ранее театр попросил губернатора Дмитрия Махонина взять ТЮЗ на баланс Пермского края с 1 января 2024 года. Свою просьбу он объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми.
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