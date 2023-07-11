Тюменский лидер ЛДПР Сысоев публично продемонстрировал контроль над отделением в ХМАО. Инсайд

11 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Лидер Тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев лично утвердил кандидатов на выборы в местные думы ХМАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев публично продемонстрировал, что франшиза партии в Югре по-прежнему подконтрольна ему, а не окружному правительству. На конференции в Сургуте он лично утвердил список кандидатов, которые пойдут осенью на местные выборы. Источник в политическом истеблишменте региона рассказал URA.RU, что Сысоев сохраняет влияние на главу регионального отделения ЛДПР Евгения Данникова и лидера фракции в окружном парламенте Виктора Сысуна. «На конференции в Сургуте Сысоев лично утвердил список кандидатов, которые пойдут осенью на местные выборы. При этом, на партсобрание не были приглашены югорские активисты, критикующие тюменское руководство, во главе с депутатом Думы ХМАО Михаилом Селюковым. Принято считать, что именно он в югорском ЛДПР аффилирован с окружным внутриполом. Сысоев сохраняет влияние на главу регионального отделения ЛДПР Данникова и лидера фракции в окружном парламенте Сысуна. С учетом мнения Сысоева принимаются кадровые решения о выдвижении партийцев на выборах. Внутреннюю оппозицию в югорском отделении отодвинули от участия в этом вопросе», — резюмировал инсайдер. В ХМАО Сысоев пропустил несколько партийных конференций ЛДПР. Еще один источник агентства, близкий к политбомонду округа, сообщил журналисту агентства, что это не было связано с усилением внутрипартийной оппозиции. «Предпоследний слет либерал-демократов Югры тюменский лидер не смог посетить из-за подготовки к юбилею. Ни о каком усилении оппозиции и Селюкова речи нет. Сысоев контролировал югорское отделение, контролирует и продолжит это делать», — отметил информатор. Селюков в разговоре с журналистом сообщил, что не получал приглашение на партийную конференцию. Также на ней отсутствовал депутат сургутской гордумы Евгений Барсов. «Раньше мы получали уведомления регулярно. Вероятно, это связано именно с визитом Сысоева в Сургут. Отсутствие приглашений депутатов на конференцию регионального отделения может вызвать только сожаление. Это точно не повлечет за собой усиление позиций ЛДПР в Югре. Надеюсь, федеральное руководство партии привлечет лиц, допустивших такое, к ответственности за саботаж», — заявил Селюков. В беседе с корреспондентом агентства Сысун опроверг отсутствие приглашений. «Мы рассылали уведомления всем членам партии», — заявил лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что ЛДПР в ХМАО сливает местные выборы. В крупнейших муниципалитетах кандидатами стали экс-домохозяйка и бывший дворник с судимостью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев публично продемонстрировал, что франшиза партии в Югре по-прежнему подконтрольна ему, а не окружному правительству. На конференции в Сургуте он лично утвердил список кандидатов, которые пойдут осенью на местные выборы. Источник в политическом истеблишменте региона рассказал URA.RU, что Сысоев сохраняет влияние на главу регионального отделения ЛДПР Евгения Данникова и лидера фракции в окружном парламенте Виктора Сысуна. «На конференции в Сургуте Сысоев лично утвердил список кандидатов, которые пойдут осенью на местные выборы. При этом, на партсобрание не были приглашены югорские активисты, критикующие тюменское руководство, во главе с депутатом Думы ХМАО Михаилом Селюковым. Принято считать, что именно он в югорском ЛДПР аффилирован с окружным внутриполом. Сысоев сохраняет влияние на главу регионального отделения ЛДПР Данникова и лидера фракции в окружном парламенте Сысуна. С учетом мнения Сысоева принимаются кадровые решения о выдвижении партийцев на выборах. Внутреннюю оппозицию в югорском отделении отодвинули от участия в этом вопросе», — резюмировал инсайдер. В ХМАО Сысоев пропустил несколько партийных конференций ЛДПР. Еще один источник агентства, близкий к политбомонду округа, сообщил журналисту агентства, что это не было связано с усилением внутрипартийной оппозиции. «Предпоследний слет либерал-демократов Югры тюменский лидер не смог посетить из-за подготовки к юбилею. Ни о каком усилении оппозиции и Селюкова речи нет. Сысоев контролировал югорское отделение, контролирует и продолжит это делать», — отметил информатор. Селюков в разговоре с журналистом сообщил, что не получал приглашение на партийную конференцию. Также на ней отсутствовал депутат сургутской гордумы Евгений Барсов. «Раньше мы получали уведомления регулярно. Вероятно, это связано именно с визитом Сысоева в Сургут. Отсутствие приглашений депутатов на конференцию регионального отделения может вызвать только сожаление. Это точно не повлечет за собой усиление позиций ЛДПР в Югре. Надеюсь, федеральное руководство партии привлечет лиц, допустивших такое, к ответственности за саботаж», — заявил Селюков. В беседе с корреспондентом агентства Сысун опроверг отсутствие приглашений. «Мы рассылали уведомления всем членам партии», — заявил лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что ЛДПР в ХМАО сливает местные выборы. В крупнейших муниципалитетах кандидатами стали экс-домохозяйка и бывший дворник с судимостью.