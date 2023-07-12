12 июля 2023

Челябинские силовики задержали поджигателя леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
По факту поджогов леса в Увельском районе возбуждено уголовное дело Фото:
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В Увельском районе Челябинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге леса. Об этом URA.RU сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Мужчина был задержан в лесу рядом с местом поджога. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района», — уточнили в пресс-службе.

В результате действий поджигателя был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении.

Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении
Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении
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В Увельском районе Челябинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге леса. Об этом URA.RU сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Мужчина был задержан в лесу рядом с местом поджога. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района», — уточнили в пресс-службе. В результате действий поджигателя был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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