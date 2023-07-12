В Увельском районе Челябинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге леса. Об этом URA.RU сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Мужчина был задержан в лесу рядом с местом поджога. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района», — уточнили в пресс-службе.
В результате действий поджигателя был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении.
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