Челябинские силовики задержали поджигателя леса. Фото

13 июля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

По факту поджогов леса в Увельском районе возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Увельском районе Челябинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге леса. Об этом URA.RU сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Мужчина был задержан в лесу рядом с местом поджога. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района», — уточнили в пресс-службе. В результате действий поджигателя был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении. Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Увельском районе Челябинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге леса. Об этом URA.RU сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Мужчина был задержан в лесу рядом с местом поджога. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района», — уточнили в пресс-службе. В результате действий поджигателя был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Сейчас подозреваемый находится в специальном лечебном учреждении.