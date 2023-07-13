Хуснуллин нашел 1,2 млрд рублей на общественный транспорт в челябинских городах и районах

14 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Всего Челябинская область получит 121 автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область получит 1,2 млрд рублей на обновление муниципального общественного транспорта. Решение объявили на совещании с субъектами РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили 14 июля URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «На заседании штаба, которое провел Хуснуллин, одобрили заявку Челябинской области на обновление автобусных парков. На средства казначейского кредита в 1,2 млрд рублей закупят автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы», — пояснили в пресс-службе. В общей сложности, для Южного Урала 121 автобус. В том числе 15 автобусов большого класса, 41 — среднего класса и 65 единиц малого класса. Все они оборудованы маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда. В результате, качество транспортного обслуживания улучшится для более чем миллиона жителей области, в том числе для почти 535 тысяч жителей малых городов и селян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область получит 1,2 млрд рублей на обновление муниципального общественного транспорта. Решение объявили на совещании с субъектами РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили 14 июля URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «На заседании штаба, которое провел Хуснуллин, одобрили заявку Челябинской области на обновление автобусных парков. На средства казначейского кредита в 1,2 млрд рублей закупят автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы», — пояснили в пресс-службе. В общей сложности, для Южного Урала 121 автобус. В том числе 15 автобусов большого класса, 41 — среднего класса и 65 единиц малого класса. Все они оборудованы маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда. В результате, качество транспортного обслуживания улучшится для более чем миллиона жителей области, в том числе для почти 535 тысяч жителей малых городов и селян.