13 июля 2023

В Магнитогорске разыскивают пропавшего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик ушел с адреса 13 июля в желтой толстовке и черных штанах (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик Андрей Оробей. Он ушел с улицы Зеленый лог в желтой толстовке с капюшоном и темных штанах», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

У подростка темный, короткий волос и рост около 140-145 сантиметров. Мальчик пропал 13 июля.

Информацию просят сообщать по телефону, указанному на фото
Информацию просят сообщать по телефону, указанному на фото

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В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик Андрей Оробей. Он ушел с улицы Зеленый лог в желтой толстовке с капюшоном и темных штанах», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». У подростка темный, короткий волос и рост около 140-145 сантиметров. Мальчик пропал 13 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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