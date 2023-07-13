В Магнитогорске разыскивают пропавшего мальчика. Фото

14 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел с адреса 13 июля в желтой толстовке и черных штанах (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик Андрей Оробей. Он ушел с улицы Зеленый лог в желтой толстовке с капюшоном и темных штанах», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». У подростка темный, короткий волос и рост около 140-145 сантиметров. Мальчик пропал 13 июля. Информацию просят сообщать по телефону, указанному на фото фото: паблик «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик Андрей Оробей. Он ушел с улицы Зеленый лог в желтой толстовке с капюшоном и темных штанах», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». У подростка темный, короткий волос и рост около 140-145 сантиметров. Мальчик пропал 13 июля.