Мальчик ушел с адреса 13 июля в желтой толстовке и черных штанах (архивное фото)
В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».
«В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик Андрей Оробей. Он ушел с улицы Зеленый лог в желтой толстовке с капюшоном и темных штанах», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
У подростка темный, короткий волос и рост около 140-145 сантиметров. Мальчик пропал 13 июля.
Информацию просят сообщать по телефону, указанному на фото
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