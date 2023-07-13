13 июля 2023

Экс-депутат пермского заксобрания поборется за место в думе Чайковского

На кресло в думе Чайковского претендует бывший депутат заксобрания Пермского края Непряхин
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, непряхин аркадий
Аркадий Непряхин ранее заседал в заксобрании края Фото:

Бывший депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин будет участвовать в выборах в думу Чайковского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду», следует из данных ГАС «Выборы».

«Непряхин Аркадий Германович, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Чайковском городском округе Пермского края. Округ 5. Выдвинут», — указано в системе.

Противниками Непряхина на выборах будут Анна Вахрина («Единая Россия»), Сергей Третьяков (КПРФ), Ольга Шестакова (ЛДПР). О том, что Непряхин пойдет на выборы в Чайковском источники URA.RU рассказывали еще в конце марта. Выборы в думу Чайковского пройдут с 8 по 10 сентября.

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Бывший депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин будет участвовать в выборах в думу Чайковского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду», следует из данных ГАС «Выборы». «Непряхин Аркадий Германович, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Чайковском городском округе Пермского края. Округ 5. Выдвинут», — указано в системе. Противниками Непряхина на выборах будут Анна Вахрина («Единая Россия»), Сергей Третьяков (КПРФ), Ольга Шестакова (ЛДПР). О том, что Непряхин пойдет на выборы в Чайковском источники URA.RU рассказывали еще в конце марта. Выборы в думу Чайковского пройдут с 8 по 10 сентября.
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