Экс-депутат пермского заксобрания поборется за место в думе Чайковского

На кресло в думе Чайковского претендует бывший депутат заксобрания Пермского края Непряхин

14 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Аркадий Непряхин ранее заседал в заксобрании края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин будет участвовать в выборах в думу Чайковского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду», следует из данных ГАС «Выборы». «Непряхин Аркадий Германович, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Чайковском городском округе Пермского края. Округ 5. Выдвинут», — указано в системе. Противниками Непряхина на выборах будут Анна Вахрина («Единая Россия»), Сергей Третьяков (КПРФ), Ольга Шестакова (ЛДПР). О том, что Непряхин пойдет на выборы в Чайковском источники URA.RU рассказывали еще в конце марта. Выборы в думу Чайковского пройдут с 8 по 10 сентября.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин будет участвовать в выборах в думу Чайковского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду», следует из данных ГАС «Выборы». «Непряхин Аркадий Германович, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Чайковском городском округе Пермского края. Округ 5. Выдвинут», — указано в системе. Противниками Непряхина на выборах будут Анна Вахрина («Единая Россия»), Сергей Третьяков (КПРФ), Ольга Шестакова (ЛДПР). О том, что Непряхин пойдет на выборы в Чайковском источники URA.RU рассказывали еще в конце марта. Выборы в думу Чайковского пройдут с 8 по 10 сентября.