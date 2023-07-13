Экс-депутат пермского заксобрания поборется за место в думе Чайковского

Бывший депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин будет участвовать в выборах в думу Чайковского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду», следует из данных ГАС «Выборы».
«Непряхин Аркадий Германович, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Чайковском городском округе Пермского края. Округ 5. Выдвинут», — указано в системе.
Противниками Непряхина на выборах будут Анна Вахрина («Единая Россия»), Сергей Третьяков (КПРФ), Ольга Шестакова (ЛДПР). О том, что Непряхин пойдет на выборы в Чайковском источники URA.RU рассказывали еще в конце марта. Выборы в думу Чайковского пройдут с 8 по 10 сентября.
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