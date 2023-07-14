Экосистему для бизнеса Челябинской области признали одной из лучших в России

Практика центра «Мой бизнес» Челябинской области признана одной из лучших в РФ по итогам 2022 года

15 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

«Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Практика центра «Мой бизнес» в Челябинской области по итогам 2022 года признана одной из лучших в России. Награду институт развития получил в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», сообщает Минэкономразвития РФ. «Экосистема для бизнеса Челябинской области признана одной из лучших по итогам 2022 года. В настоящий момент в нее входят 10 подразделений, которые позволяют предпринимателям получать разноплановую поддержку в одном месте», — уточнили в Министерстве экономического развития России. Там также добавили, что в Челябинской области была создана первая в России клиентская служба для бизнеса. «Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса. Представленные работы оценивало экспертное жюри, в составе которого были депутаты Госдумы, ректоры лучших вузов страны, общественники. Из 400 представленных проектов были отобраны только 39. Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ранее стало известно, что челябинский завод морсов осенью втрое увеличит выпуск продукции. Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.

Практика центра «Мой бизнес» в Челябинской области по итогам 2022 года признана одной из лучших в России. Награду институт развития получил в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», сообщает Минэкономразвития РФ. «Экосистема для бизнеса Челябинской области признана одной из лучших по итогам 2022 года. В настоящий момент в нее входят 10 подразделений, которые позволяют предпринимателям получать разноплановую поддержку в одном месте», — уточнили в Министерстве экономического развития России. Там также добавили, что в Челябинской области была создана первая в России клиентская служба для бизнеса. «Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса. Представленные работы оценивало экспертное жюри, в составе которого были депутаты Госдумы, ректоры лучших вузов страны, общественники. Из 400 представленных проектов были отобраны только 39. Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ранее стало известно, что челябинский завод морсов осенью втрое увеличит выпуск продукции. Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.