14 июля 2023

Экосистему для бизнеса Челябинской области признали одной из лучших в России

Практика центра «Мой бизнес» Челябинской области признана одной из лучших в РФ по итогам 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
«Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса Фото:

Практика центра «Мой бизнес» в Челябинской области по итогам 2022 года признана одной из лучших в России. Награду институт развития получил в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», сообщает Минэкономразвития РФ.

«Экосистема для бизнеса Челябинской области признана одной из лучших по итогам 2022 года. В настоящий момент в нее входят 10 подразделений, которые позволяют предпринимателям получать разноплановую поддержку в одном месте», — уточнили в Министерстве экономического развития России. Там также добавили, что в Челябинской области была создана первая в России клиентская служба для бизнеса.

«Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса. Представленные работы оценивало экспертное жюри, в составе которого были депутаты Госдумы, ректоры лучших вузов страны, общественники. Из 400 представленных проектов были отобраны только 39. Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее стало известно, что челябинский завод морсов осенью втрое увеличит выпуск продукции. Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.

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Практика центра «Мой бизнес» в Челябинской области по итогам 2022 года признана одной из лучших в России. Награду институт развития получил в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», сообщает Минэкономразвития РФ. «Экосистема для бизнеса Челябинской области признана одной из лучших по итогам 2022 года. В настоящий момент в нее входят 10 подразделений, которые позволяют предпринимателям получать разноплановую поддержку в одном месте», — уточнили в Министерстве экономического развития России. Там также добавили, что в Челябинской области была создана первая в России клиентская служба для бизнеса. «Премия «Мой бизнес» — это поиск и развитие лучших практик поддержки бизнеса. Представленные работы оценивало экспертное жюри, в составе которого были депутаты Госдумы, ректоры лучших вузов страны, общественники. Из 400 представленных проектов были отобраны только 39. Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ранее стало известно, что челябинский завод морсов осенью втрое увеличит выпуск продукции. Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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