13 июля 2023

На месте гибели ребенка в Запорожье нашли элементы кассетных боеприпасов

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Фрагменты боеприпаса обнаружили следователи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следователи нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области элементы кассетного боеприпаса. Об этом рассказали корреспонденты.

«Следователи [СК] России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса. Так называемые оперения стабилизатора», — сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Запорожской области, в селе Тарасовка погиб ребенок. Это произошло в результате обстрела села Вооруженными силами Украины, рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Следователи нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области элементы кассетного боеприпаса. Об этом рассказали корреспонденты. «Следователи [СК] России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса. Так называемые оперения стабилизатора», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в Запорожской области, в селе Тарасовка погиб ребенок. Это произошло в результате обстрела села Вооруженными силами Украины, рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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