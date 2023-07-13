На месте гибели ребенка в Запорожье нашли элементы кассетных боеприпасов

Фрагменты боеприпаса обнаружили следователи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Следователи нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области элементы кассетного боеприпаса. Об этом рассказали корреспонденты.
«Следователи [СК] России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса. Так называемые оперения стабилизатора», — сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Запорожской области, в селе Тарасовка погиб ребенок. Это произошло в результате обстрела села Вооруженными силами Украины, рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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