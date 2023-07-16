Прокурор Челябинской области получил особое поручение из Москвы

В Москве заинтересовались ситуацией, связанной с нарушением прав женщины-инвалида из Аши. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, прокурору области Карену Габриеляну поручено оперативно разобраться в ситуации.
«Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев дал поручение прокурору Челябинской области оперативно разобраться в ситуации, связанной с нарушением прав женщины-инвалида, проживающей в Аше. Указано на необходимость детально изучить причины и предпосылки возникновения обстоятельств», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Также сотрудники регионального ведомства должны дать принципиальную оценку деятельности органов власти в сложившейся ситуации, проанализировать соблюдение в регионе законодательства о социальной защите инвалидов и обеспечить системный контроль за устранением выявленных нарушений закона. Исполнение данного поручения контролируется управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО.
Ситуация произошла из-за отказа местных властей выделять женщине-инвалиду, проживающей в неблагоустроенном доме, новое жилье. В Аше уже проводят проверку по факту произошедшего.
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