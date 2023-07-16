Прокурор Челябинской области получил особое поручение из Москвы

Прокурору Челябинской области Габриеляну поручено разобрать ситуацию с нарушением прав женщины-инвалида

17 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Карен Габриелян разберется в ситуации с нарушением прав женщины-инвалида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве заинтересовались ситуацией, связанной с нарушением прав женщины-инвалида из Аши. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, прокурору области Карену Габриеляну поручено оперативно разобраться в ситуации. «Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев дал поручение прокурору Челябинской области оперативно разобраться в ситуации, связанной с нарушением прав женщины-инвалида, проживающей в Аше. Указано на необходимость детально изучить причины и предпосылки возникновения обстоятельств», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Также сотрудники регионального ведомства должны дать принципиальную оценку деятельности органов власти в сложившейся ситуации, проанализировать соблюдение в регионе законодательства о социальной защите инвалидов и обеспечить системный контроль за устранением выявленных нарушений закона. Исполнение данного поручения контролируется управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО. Ситуация произошла из-за отказа местных властей выделять женщине-инвалиду, проживающей в неблагоустроенном доме, новое жилье. В Аше уже проводят проверку по факту произошедшего.

В Москве заинтересовались ситуацией, связанной с нарушением прав женщины-инвалида из Аши. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, прокурору области Карену Габриеляну поручено оперативно разобраться в ситуации. «Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев дал поручение прокурору Челябинской области оперативно разобраться в ситуации, связанной с нарушением прав женщины-инвалида, проживающей в Аше. Указано на необходимость детально изучить причины и предпосылки возникновения обстоятельств», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Также сотрудники регионального ведомства должны дать принципиальную оценку деятельности органов власти в сложившейся ситуации, проанализировать соблюдение в регионе законодательства о социальной защите инвалидов и обеспечить системный контроль за устранением выявленных нарушений закона. Исполнение данного поручения контролируется управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО. Ситуация произошла из-за отказа местных властей выделять женщине-инвалиду, проживающей в неблагоустроенном доме, новое жилье. В Аше уже проводят проверку по факту произошедшего.