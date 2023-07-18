В Москве колесо обозрения с людьми остановилось из-за попадания молнии. Видео

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Виды Москвы. Москва , колесо обозрения, останкинская телебашня, вднх
В Москве остановилось колесо обозрения из-за попадания молнии Фото:

В Москве колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него грозы. Люди остались закрыты на высоте в кабинках аттракциона.

В «Солнце Москвы» попала молния, из-за чего он остановился, и люди застряли на высоте, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сотрудники аттракциона вручную докручивают колесо, чтобы выпустить людей.

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В Москве колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него грозы. Люди остались закрыты на высоте в кабинках аттракциона. В «Солнце Москвы» попала молния, из-за чего он остановился, и люди застряли на высоте, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сотрудники аттракциона вручную докручивают колесо, чтобы выпустить людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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