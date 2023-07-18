В Москве остановилось колесо обозрения из-за попадания молнии
В Москве колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него грозы. Люди остались закрыты на высоте в кабинках аттракциона.
В «Солнце Москвы» попала молния, из-за чего он остановился, и люди застряли на высоте, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сотрудники аттракциона вручную докручивают колесо, чтобы выпустить людей.
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