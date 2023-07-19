19 июля 2023

В Пермском крае попрощаются с военнослужащим, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
О дате и месте прощания администрация сообщит позже Фото:

В Ильинском округе (Пермский край) попрощаются с военнослужащим Максимом Чаловым, который погиб во время проведения спецоперации. Об этом администрация округа сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Чалов Максим Александрович, 1994 года рождения», — сообщает администрация. О дате прощания сообщат позже.

Максим Чалов родился и вырос в Чермозе Ильинского округа. В 2016 году закончил филиал Пермского агропромышленного техникума, в 2022 году был призван в ВС РФ по мобилизации. Военнослужащий погиб 15 июля 2023 года в зоне проведения спецоперации.

Войска РФ проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что российские военные отбивают позиции ВСУ в Харьковской области.

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В Ильинском округе (Пермский край) попрощаются с военнослужащим Максимом Чаловым, который погиб во время проведения спецоперации. Об этом администрация округа сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Чалов Максим Александрович, 1994 года рождения», — сообщает администрация. О дате прощания сообщат позже. Максим Чалов родился и вырос в Чермозе Ильинского округа. В 2016 году закончил филиал Пермского агропромышленного техникума, в 2022 году был призван в ВС РФ по мобилизации. Военнослужащий погиб 15 июля 2023 года в зоне проведения спецоперации. Войска РФ проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что российские военные отбивают позиции ВСУ в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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