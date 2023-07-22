22 июля 2023

Под Екатеринбургом водители встали в пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Автомобилисты встали в пробку по дороге в Ревду (архивное фото) Фото:

На трассе в сторону Ревды автомобилисты встали в пробку. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Едем из Екатеринбурга в Ревду, по ощущениям, тысячу лет. Со стороны Дружинино, наверное, вообще печаль», — сообщил читатель.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», большой затор у горы Волчихи. В соцсетях люди пишут, что пробку не объехать и по старой дороге. «Прошли бы грейдером старую дорогу и можно было бы там объезжать», — поделилась Юлия.

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На трассе в сторону Ревды автомобилисты встали в пробку. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Едем из Екатеринбурга в Ревду, по ощущениям, тысячу лет. Со стороны Дружинино, наверное, вообще печаль», — сообщил читатель. По данным сервиса «Яндекс.Карты», большой затор у горы Волчихи. В соцсетях люди пишут, что пробку не объехать и по старой дороге. «Прошли бы грейдером старую дорогу и можно было бы там объезжать», — поделилась Юлия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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