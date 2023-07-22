Автомобилисты встали в пробку по дороге в Ревду (архивное фото)
На трассе в сторону Ревды автомобилисты встали в пробку. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Едем из Екатеринбурга в Ревду, по ощущениям, тысячу лет. Со стороны Дружинино, наверное, вообще печаль», — сообщил читатель.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», большой затор у горы Волчихи. В соцсетях люди пишут, что пробку не объехать и по старой дороге. «Прошли бы грейдером старую дорогу и можно было бы там объезжать», — поделилась Юлия.
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