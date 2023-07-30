ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Российские военнослужащие ударили по пункту обслуживания беспилотников ВСУ в Могилевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области центр пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что пункт находился в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 5358 БПЛА.

Ранее российские военные ударили по пункту управления ВСУ в Днепре. Украински лидер Владимир Зеленский сообщал, что в результате российского удара было повреждено здание СБУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области центр пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что пункт находился в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 5358 БПЛА. Ранее российские военные ударили по пункту управления ВСУ в Днепре. Украински лидер Владимир Зеленский сообщал, что в результате российского удара было повреждено здание СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...