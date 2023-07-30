ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области

30 июля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие ударили по пункту обслуживания беспилотников ВСУ в Могилевке Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области центр пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что пункт находился в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 5358 БПЛА. Ранее российские военные ударили по пункту управления ВСУ в Днепре. Украински лидер Владимир Зеленский сообщал, что в результате российского удара было повреждено здание СБУ.

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области центр пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что пункт находился в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 5358 БПЛА. Ранее российские военные ударили по пункту управления ВСУ в Днепре. Украински лидер Владимир Зеленский сообщал, что в результате российского удара было повреждено здание СБУ.