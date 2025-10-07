Кореец погиб после восхождения на гору в Непале

Корейский турист не выжил после восхождения на пик Мера в Непале
Корейский турист не выжил после восхождения на пик Мера в Непале

Корейский альпинист нанял проводника для восхождения на горную вершину в Непале, но погиб из-за переохлаждения. Об этом сообщает одна из корейских газет.

«Корейский турист погиб в Гималаях в Непале после восхождения на популярную среди туристов вершину», — пишет The Korea Times. Издание ссылается на источники.

В субботу, 4 октября, путешественник из Кореи вместе с гидом поднялся на пик Мера высотой 6,4 тысячи метров, находящийся приблизительно в 30 километрах от Эвереста. Однако после покорения вершины он попал в внезапно обрушившуюся на Гималаи снежную бурю.

Тело погибшего было эвакуировано с горного склона по пути в лагерь, в то время как его гид остался жив. Останки корейского гражданина доставили в ближайшую больницу. Сейчас посольство Кореи в Непале оказывает содействие родственникам погибшего туриста.

Из-за сильной метели, обрушившейся вечером 4 октября на Тибетский склон Эвереста, около тысячи альпинистов и туристов оказались заблокированы снежной ловушкой. Стихия парализовала движение на восточном склоне. В понедельник, 6 октября, спасателям удалось эвакуировать 350 человек. Со второй группой из примерно 200 человек, оставшихся на вершине, установлена связь.

