Украина пыталась атаковать Россию со стороны Черного моря

Средства противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа в небе над акваторией Черного моря утром 7 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Седьмого октября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны РФ. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Ранее RT писал об утренней атаке на Нижегородскую область. Тогда было уничтожено шесть вражеских беспилотников, разрушений и пострадавших также не было зафиксировано. Также фиксировались БПЛА над территорией Ростовской области, над Старым Осколом и по направлению к Москве. В результате атаки в ночь на 7 октября было сбито 184 беспилотника.
