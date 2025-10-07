Украина пыталась атаковать Россию со стороны Черного моря

Минобороны: сбито девять украинских БПЛА над Черным морем
Девять беспилотников уничтожены над Черным морем этим утром
Девять беспилотников уничтожены над Черным морем этим утром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа в небе над акваторией Черного моря утром 7 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Седьмого октября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны РФ. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее RT писал об утренней атаке на Нижегородскую область. Тогда было уничтожено шесть вражеских беспилотников, разрушений и пострадавших также не было зафиксировано. Также фиксировались БПЛА над территорией Ростовской области, над Старым Осколом и по направлению к Москве. В результате атаки в ночь на 7 октября было сбито 184 беспилотника.

