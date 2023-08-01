Пермяка отправили в колонию за убийство вилкой

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Барахолка у креативного кластера Л52. Екатеринбург, столовые приборы, ножи вилки
За убийство пермяку назначили 10 лет лишения свободы Фото:

Индустриальный районный суд Перми отправил в колонию 48-летнего местного жителя. Его признали виновным в двух преступлениях — в убийстве соседа вилкой и в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«24 января 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире, нанес соседу фрагментом стекла от бутылки и вилкой удары в область лица и шеи. Потерпевший скончался на месте. Кроме того, в октябре 2022 года осужденный, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил со своего телефона на единый номер вызова служб экстренного реагирования. Сообщил заведомо ложные сведения об угрозе совершения акта терроризма в Перми», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Индустриальный районный суд Перми отправил в колонию 48-летнего местного жителя. Его признали виновным в двух преступлениях — в убийстве соседа вилкой и в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. «24 января 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире, нанес соседу фрагментом стекла от бутылки и вилкой удары в область лица и шеи. Потерпевший скончался на месте. Кроме того, в октябре 2022 года осужденный, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил со своего телефона на единый номер вызова служб экстренного реагирования. Сообщил заведомо ложные сведения об угрозе совершения акта терроризма в Перми», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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