Пермяка отправили в колонию за убийство вилкой

За убийство пермяку назначили 10 лет лишения свободы Фото: Московец Илья © URA.RU

Индустриальный районный суд Перми отправил в колонию 48-летнего местного жителя. Его признали виновным в двух преступлениях — в убийстве соседа вилкой и в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«24 января 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире, нанес соседу фрагментом стекла от бутылки и вилкой удары в область лица и шеи. Потерпевший скончался на месте. Кроме того, в октябре 2022 года осужденный, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил со своего телефона на единый номер вызова служб экстренного реагирования. Сообщил заведомо ложные сведения об угрозе совершения акта терроризма в Перми», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.