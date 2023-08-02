Двух челябинских подростков задержали за избиение и ограбление мужчины

03 августа 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В отношении подростков возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске двух несовершеннолетних жителей города задержали за избиение и ограбление мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, 2005 и 2007 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствующие совершению тяжкого преступления несовершеннолетним лицом, и приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции в кротчайшее время установили и задержали личности нападавших. Даже несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности. «Полицейские незамедлительно приступили к поиску злоумышленников. После опроса потерпевшего были установлены приметы предполагаемых подозреваемых и возможные пути их отхода. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП „Ленинский“ по горячим следам задержали злоумышленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в июле. Ночью подростки напали на жителя областного центра, сидящего на лавке. Они наносили удары руками, ногами и палкой. После избиения они похитили у мужчины его сумку. Похищенное имущество они выбросили, поскольку на банковских картах не оказалось денежных средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске двух несовершеннолетних жителей города задержали за избиение и ограбление мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, 2005 и 2007 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствующие совершению тяжкого преступления несовершеннолетним лицом, и приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции в кротчайшее время установили и задержали личности нападавших. Даже несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности. «Полицейские незамедлительно приступили к поиску злоумышленников. После опроса потерпевшего были установлены приметы предполагаемых подозреваемых и возможные пути их отхода. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП „Ленинский“ по горячим следам задержали злоумышленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в июле. Ночью подростки напали на жителя областного центра, сидящего на лавке. Они наносили удары руками, ногами и палкой. После избиения они похитили у мужчины его сумку. Похищенное имущество они выбросили, поскольку на банковских картах не оказалось денежных средств.