Свердловский омбудсмен раскрыла подробности подвига погибшего на СВО бойца

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: фельдшер из Режа геройски погиб, вынося раненого бойца с поля боя

05 августа 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Мерзлякова (на фото) рассказала о героическом поступке фельдшера из Режа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о жителях Режа (Свердловская область), погибших в зоне специальной военной операции. Подробностями подвига одного из бойцов омбудсмен поделилась на своей странице «ВКонтакте». «Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда. Владимир Носков — фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но был убит», — сообщила в соцсети Мерзлякова. Суббота и воскресенье в Реже объявлены траурными днями. «Город проводил уже нескольких своих земляков в последний путь. В этот раз приспущены флаги над всеми зданиями органов власти», — добавила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о жителях Режа (Свердловская область), погибших в зоне специальной военной операции. Подробностями подвига одного из бойцов омбудсмен поделилась на своей странице «ВКонтакте». «Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда. Владимир Носков — фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но был убит», — сообщила в соцсети Мерзлякова. Суббота и воскресенье в Реже объявлены траурными днями. «Город проводил уже нескольких своих земляков в последний путь. В этот раз приспущены флаги над всеми зданиями органов власти», — добавила омбудсмен.