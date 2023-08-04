Свердловский омбудсмен раскрыла подробности подвига погибшего на СВО бойца

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о жителях Режа (Свердловская область), погибших в зоне специальной военной операции. Подробностями подвига одного из бойцов омбудсмен поделилась на своей странице «ВКонтакте».
«Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда. Владимир Носков — фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но был убит», — сообщила в соцсети Мерзлякова.
Суббота и воскресенье в Реже объявлены траурными днями. «Город проводил уже нескольких своих земляков в последний путь. В этот раз приспущены флаги над всеми зданиями органов власти», — добавила омбудсмен.
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