В Челябинске свои дома покинули 32 семьи 07 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 + В работе находятся документы по переселению еще восьми семей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске из аварийного жилья расселили 32 семьи, это 87 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 122 тысячи 700 квадратных метров, сообщила 7 августа на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «Переселили 32 семьи, 87 человек, расселили 122 тысячи 700 квадратных метров жилья. В работе находятся документы по переселению еще восьми семей», — сообщила Рыльская. Рыльская отметила, на данный момент проводятся мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на снос шести аварийных многоквартирных жилых домов и девяти нежилых зданий. В течении 9 календарных дней будет демонтирован нежилой объект по улице Российской. В Челябинске из аварийного жилья расселили 32 семьи, это 87 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 122 тысячи 700 квадратных метров, сообщила 7 августа на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «Переселили 32 семьи, 87 человек, расселили 122 тысячи 700 квадратных метров жилья. В работе находятся документы по переселению еще восьми семей», — сообщила Рыльская. Рыльская отметила, на данный момент проводятся мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на снос шести аварийных многоквартирных жилых домов и девяти нежилых зданий. В течении 9 календарных дней будет демонтирован нежилой объект по улице Российской. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям