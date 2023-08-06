06 августа 2023
05 августа 2023

В Челябинске свои дома покинули 32 семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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В работе находятся документы по переселению еще восьми семей Фото:

В Челябинске из аварийного жилья расселили 32 семьи, это 87 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 122 тысячи 700 квадратных метров, сообщила 7 августа на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

«Переселили 32 семьи, 87 человек, расселили 122 тысячи 700 квадратных метров жилья. В работе находятся документы по переселению еще восьми семей», — сообщила Рыльская.

Рыльская отметила, на данный момент проводятся мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на снос шести аварийных многоквартирных жилых домов и девяти нежилых зданий. В течении 9 календарных дней будет демонтирован нежилой объект по улице Российской.

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В Челябинске из аварийного жилья расселили 32 семьи, это 87 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 122 тысячи 700 квадратных метров, сообщила 7 августа на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «Переселили 32 семьи, 87 человек, расселили 122 тысячи 700 квадратных метров жилья. В работе находятся документы по переселению еще восьми семей», — сообщила Рыльская. Рыльская отметила, на данный момент проводятся мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на снос шести аварийных многоквартирных жилых домов и девяти нежилых зданий. В течении 9 календарных дней будет демонтирован нежилой объект по улице Российской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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