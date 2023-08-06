В Челябинске свои дома покинули 32 семьи

В Челябинске из аварийного жилья расселили 32 семьи, это 87 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 122 тысячи 700 квадратных метров, сообщила 7 августа на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.
«Переселили 32 семьи, 87 человек, расселили 122 тысячи 700 квадратных метров жилья. В работе находятся документы по переселению еще восьми семей», — сообщила Рыльская.
Рыльская отметила, на данный момент проводятся мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на снос шести аварийных многоквартирных жилых домов и девяти нежилых зданий. В течении 9 календарных дней будет демонтирован нежилой объект по улице Российской.
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