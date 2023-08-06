06 августа 2023

В Челябинске требуются аккумуляторщики и аппаратчики

© Служба новостей «URA.RU»
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АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, пресс, слесарь, айти, it-технологиии, производство, нииит
Больше всего открытых вакансий на обрабатывающих производствах Фото:

В Челябинске наиболее востребованы аккумуляторщики и аппаратчики. Об этом 7 августа сообщил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на еженедельном аппаратном совещании.

«По данным Центра занятости населения (ЦЗН) Челябинска, наиболее востребованными являются аккумуляторщики и аппаратчики. 44% вакансий проходятся на предприятия с обрабатывающим производством», — доложил Постнов.

За прошедшую неделю количество безработных увеличилось на 16 человек, с начала года имеющих такой статус стало больше на 705 человек. С 1 января служба занятости устроило на работу 3 841 человек, всего открыто 15 453 вакансии.

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В Челябинске наиболее востребованы аккумуляторщики и аппаратчики. Об этом 7 августа сообщил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на еженедельном аппаратном совещании. «По данным Центра занятости населения (ЦЗН) Челябинска, наиболее востребованными являются аккумуляторщики и аппаратчики. 44% вакансий проходятся на предприятия с обрабатывающим производством», — доложил Постнов. За прошедшую неделю количество безработных увеличилось на 16 человек, с начала года имеющих такой статус стало больше на 705 человек. С 1 января служба занятости устроило на работу 3 841 человек, всего открыто 15 453 вакансии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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