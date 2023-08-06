В Челябинске требуются аккумуляторщики и аппаратчики

В Челябинске наиболее востребованы аккумуляторщики и аппаратчики. Об этом 7 августа сообщил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на еженедельном аппаратном совещании.
«По данным Центра занятости населения (ЦЗН) Челябинска, наиболее востребованными являются аккумуляторщики и аппаратчики. 44% вакансий проходятся на предприятия с обрабатывающим производством», — доложил Постнов.
За прошедшую неделю количество безработных увеличилось на 16 человек, с начала года имеющих такой статус стало больше на 705 человек. С 1 января служба занятости устроило на работу 3 841 человек, всего открыто 15 453 вакансии.
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