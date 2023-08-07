Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки вблизи дома Скопинского маньяка 07 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 + Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за подобное преступление, пишет Shot Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Подозреваемый в изнасиловании девушки в Скопино Рязанской области Михаил Борискин был задержан. Изнасилование произошло в километре от дома Скопинского маньяка. «Сейчас Борискин задержан», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемым является 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление. Он вышел на свободу из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая. В настоящее время Борискин находится под стражей. Следователи работают над его делом. Помимо предыдущего преступления, на него также были наложены судимости за кражу, передает telegram-канал. Ранее стало известно, что в Скопине произошла попытка изнасилования 17-летней студентки рядом с домом Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. Инцидент произошел ночью на улице Ленина, когда девушка возвращалась домой. Подозреваемый в изнасиловании девушки в Скопино Рязанской области Михаил Борискин был задержан. Изнасилование произошло в километре от дома Скопинского маньяка. «Сейчас Борискин задержан», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемым является 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление. Он вышел на свободу из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая. В настоящее время Борискин находится под стражей. Следователи работают над его делом. Помимо предыдущего преступления, на него также были наложены судимости за кражу, передает telegram-канал. Ранее стало известно, что в Скопине произошла попытка изнасилования 17-летней студентки рядом с домом Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. Инцидент произошел ночью на улице Ленина, когда девушка возвращалась домой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям