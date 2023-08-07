Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки вблизи дома Скопинского маньяка

Подозреваемый в изнасиловании девушки в Скопино Рязанской области Михаил Борискин был задержан. Изнасилование произошло в километре от дома Скопинского маньяка.
«Сейчас Борискин задержан», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемым является 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление. Он вышел на свободу из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая.
В настоящее время Борискин находится под стражей. Следователи работают над его делом. Помимо предыдущего преступления, на него также были наложены судимости за кражу, передает telegram-канал.
Ранее стало известно, что в Скопине произошла попытка изнасилования 17-летней студентки рядом с домом Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. Инцидент произошел ночью на улице Ленина, когда девушка возвращалась домой.
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