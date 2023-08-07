Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки вблизи дома Скопинского маньяка

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за подобное преступление, пишет Shot Фото:

Подозреваемый в изнасиловании девушки в Скопино Рязанской области Михаил Борискин был задержан. Изнасилование произошло в километре от дома Скопинского маньяка.

«Сейчас Борискин задержан», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемым является 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление. Он вышел на свободу из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая.

В настоящее время Борискин находится под стражей. Следователи работают над его делом. Помимо предыдущего преступления, на него также были наложены судимости за кражу, передает telegram-канал.

Ранее стало известно, что в Скопине произошла попытка изнасилования 17-летней студентки рядом с домом Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. Инцидент произошел ночью на улице Ленина, когда девушка возвращалась домой.

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Подозреваемый в изнасиловании девушки в Скопино Рязанской области Михаил Борискин был задержан. Изнасилование произошло в километре от дома Скопинского маньяка. «Сейчас Борискин задержан», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что подозреваемым является 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление. Он вышел на свободу из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая. В настоящее время Борискин находится под стражей. Следователи работают над его делом. Помимо предыдущего преступления, на него также были наложены судимости за кражу, передает telegram-канал. Ранее стало известно, что в Скопине произошла попытка изнасилования 17-летней студентки рядом с домом Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. Инцидент произошел ночью на улице Ленина, когда девушка возвращалась домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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