Челябинские силовики проверят лабиринт страха после травмирования в нем школьницы

08 августа 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку по факту инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники СКР по Челябинской области проведут проверку развлекательного аттракциона «Лабиринт страха» после того, как в нем школьница напоролась ногой на штырь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц. «Проводятся доследственные проверки о травмировании в минувшие выходные детей на детской площадке города Челябинска и в одном из парков развлечений. В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве напомнили организаторам, что в период каникул случаи получения травм школьниками в местах организации досуга учащаются. В свою очередь, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственности по ст. 238 УК РФ, санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до 10 лет. Инцидент в лабиринте страха произошел еще 29 июля. Девочка посетила аттракцион «Лабиринт страха» на Кировке. Оказавшись внутри лабиринта в полной темноте, она напоролась ногой на торчащий штырь.

Сотрудники СКР по Челябинской области проведут проверку развлекательного аттракциона «Лабиринт страха» после того, как в нем школьница напоролась ногой на штырь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц. «Проводятся доследственные проверки о травмировании в минувшие выходные детей на детской площадке города Челябинска и в одном из парков развлечений. В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве напомнили организаторам, что в период каникул случаи получения травм школьниками в местах организации досуга учащаются. В свою очередь, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственности по ст. 238 УК РФ, санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до 10 лет. Инцидент в лабиринте страха произошел еще 29 июля. Девочка посетила аттракцион «Лабиринт страха» на Кировке. Оказавшись внутри лабиринта в полной темноте, она напоролась ногой на торчащий штырь.