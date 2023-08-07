07 августа 2023

Челябинские силовики проверят лабиринт страха после травмирования в нем школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Сотрудники СКР проводят доследственную проверку по факту инцидента Фото:

Сотрудники СКР по Челябинской области проведут проверку развлекательного аттракциона «Лабиринт страха» после того, как в нем школьница напоролась ногой на штырь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.

«Проводятся доследственные проверки о травмировании в минувшие выходные детей на детской площадке города Челябинска и в одном из парков развлечений. В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве напомнили организаторам, что в период каникул случаи получения травм школьниками в местах организации досуга учащаются. В свою очередь, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственности по ст. 238 УК РФ, санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до 10 лет.

Инцидент в лабиринте страха произошел еще 29 июля. Девочка посетила аттракцион «Лабиринт страха» на Кировке. Оказавшись внутри лабиринта в полной темноте, она напоролась ногой на торчащий штырь.

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Сотрудники СКР по Челябинской области проведут проверку развлекательного аттракциона «Лабиринт страха» после того, как в нем школьница напоролась ногой на штырь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц. «Проводятся доследственные проверки о травмировании в минувшие выходные детей на детской площадке города Челябинска и в одном из парков развлечений. В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве напомнили организаторам, что в период каникул случаи получения травм школьниками в местах организации досуга учащаются. В свою очередь, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственности по ст. 238 УК РФ, санкция которой предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до 10 лет. Инцидент в лабиринте страха произошел еще 29 июля. Девочка посетила аттракцион «Лабиринт страха» на Кировке. Оказавшись внутри лабиринта в полной темноте, она напоролась ногой на торчащий штырь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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