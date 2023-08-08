В Тюмени закупают софт для больницы-долгостроя в Нижневартовске

08 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Программный комплекс автоматизирует все процессы в скандальной больнице, которую строили в Нижневартовске 11 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Больница в Нижневартовске, которую строили 11 лет, получит программное обеспечение для автоматизации всех процессов. О выходе долгостроя на финишную прямую свидетельствует закупка, размещенная на едином государственном портале. «Закупка № 0167200003423005050, поставка программного комплекса автоматизации лечебно-диагностической деятельности медицинского учреждения по объекту «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Начальная цена лота — 124,7 млн рублей», — сообщает госпортал. Известно, что программный комплекс охватит все процессы, происходящие в поликлинике — от управления персоналом до системы электронной очереди. В закупке сообщается, что это программное обеспечение для первой очереди больницы, в будущем планируется еще одна аналогичная закупка. Ранее URA.RU рассказало обо всех трудностях, с которыми столкнулиль в процессе строительства больницы. В частности, власти ХМАО обвинили в переносе сроков сдачи объекта правительство Тюменской области. А застройщик требовал у Депздрава ХМАО увеличить смету на 6,5 млрд рублей.

Больница в Нижневартовске, которую строили 11 лет, получит программное обеспечение для автоматизации всех процессов. О выходе долгостроя на финишную прямую свидетельствует закупка, размещенная на едином государственном портале. «Закупка № 0167200003423005050, поставка программного комплекса автоматизации лечебно-диагностической деятельности медицинского учреждения по объекту «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Начальная цена лота — 124,7 млн рублей», — сообщает госпортал. Известно, что программный комплекс охватит все процессы, происходящие в поликлинике — от управления персоналом до системы электронной очереди. В закупке сообщается, что это программное обеспечение для первой очереди больницы, в будущем планируется еще одна аналогичная закупка. Ранее URA.RU рассказало обо всех трудностях, с которыми столкнулиль в процессе строительства больницы. В частности, власти ХМАО обвинили в переносе сроков сдачи объекта правительство Тюменской области. А застройщик требовал у Депздрава ХМАО увеличить смету на 6,5 млрд рублей.