В Тюмени закупают софт для больницы-долгостроя в Нижневартовске

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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , поликлиника, больница, запись на прием
Программный комплекс автоматизирует все процессы в скандальной больнице, которую строили в Нижневартовске 11 лет Фото:

Больница в Нижневартовске, которую строили 11 лет, получит программное обеспечение для автоматизации всех процессов. О выходе долгостроя на финишную прямую свидетельствует закупка, размещенная на едином государственном портале.

«Закупка № 0167200003423005050, поставка программного комплекса автоматизации лечебно-диагностической деятельности медицинского учреждения по объекту «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Начальная цена лота — 124,7 млн рублей», — сообщает госпортал.

Известно, что программный комплекс охватит все процессы, происходящие в поликлинике — от управления персоналом до системы электронной очереди. В закупке сообщается, что это программное обеспечение для первой очереди больницы, в будущем планируется еще одна аналогичная закупка.

Ранее URA.RU рассказало обо всех трудностях, с которыми столкнулиль в процессе строительства больницы. В частности, власти ХМАО обвинили в переносе сроков сдачи объекта правительство Тюменской области. А застройщик требовал у Депздрава ХМАО увеличить смету на 6,5 млрд рублей.

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Больница в Нижневартовске, которую строили 11 лет, получит программное обеспечение для автоматизации всех процессов. О выходе долгостроя на финишную прямую свидетельствует закупка, размещенная на едином государственном портале. «Закупка № 0167200003423005050, поставка программного комплекса автоматизации лечебно-диагностической деятельности медицинского учреждения по объекту «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Начальная цена лота — 124,7 млн рублей», — сообщает госпортал. Известно, что программный комплекс охватит все процессы, происходящие в поликлинике — от управления персоналом до системы электронной очереди. В закупке сообщается, что это программное обеспечение для первой очереди больницы, в будущем планируется еще одна аналогичная закупка. Ранее URA.RU рассказало обо всех трудностях, с которыми столкнулиль в процессе строительства больницы. В частности, власти ХМАО обвинили в переносе сроков сдачи объекта правительство Тюменской области. А застройщик требовал у Депздрава ХМАО увеличить смету на 6,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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