08 августа 2023

IFQ: Россия и Китай вытеснят лицемерную Европу из Африки

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Интервью с Алексеем Вихаревым. Екатеринбург, пальцы, руки
Журналист убежден в том, что Европа проиграет РФ и Китаю в Африке Фото:

Европа проиграет России и Китаю в Африке из-за своего лицемерия. Запад предъявляет странам региона жесткие требования и навязывает им собственные ценности, а Москва и Пекин этого не делают, подчеркнул автор статьи итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Доменико Квирико.

«Китай и Россия в рамках своего многополярного видения не навязывают другим странам ценности, которые, как считается, принадлежат высшим цивилизациям. Все это — козыри Москвы и Пекина. Лицемерие Европы ведет к проигрышу», — говорится в материале газеты.

Журналист отметил, что Запад не стремится изменить систему сотрудничества, основанную на высасывании ресурсов из беднейших стран, и при этом продолжает верить в возможность распространения демократии и прав человека. По словам Доменико Квирико, двойные стандарты Запада очевидны. «Мы показываем пальцем на Иран и Россию, а сами сотрудничаем с Саудовской Аравией и Турцией», — указал он.

Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев говорил о том, что Африка может стать очагом развития мировой экономики. По его мнению, Африка богата ресурсами, однако там придется «все начинать практически с нуля».

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Европа проиграет России и Китаю в Африке из-за своего лицемерия. Запад предъявляет странам региона жесткие требования и навязывает им собственные ценности, а Москва и Пекин этого не делают, подчеркнул автор статьи итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Доменико Квирико. «Китай и Россия в рамках своего многополярного видения не навязывают другим странам ценности, которые, как считается, принадлежат высшим цивилизациям. Все это — козыри Москвы и Пекина. Лицемерие Европы ведет к проигрышу», — говорится в материале газеты. Журналист отметил, что Запад не стремится изменить систему сотрудничества, основанную на высасывании ресурсов из беднейших стран, и при этом продолжает верить в возможность распространения демократии и прав человека. По словам Доменико Квирико, двойные стандарты Запада очевидны. «Мы показываем пальцем на Иран и Россию, а сами сотрудничаем с Саудовской Аравией и Турцией», — указал он. Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев говорил о том, что Африка может стать очагом развития мировой экономики. По его мнению, Африка богата ресурсами, однако там придется «все начинать практически с нуля».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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