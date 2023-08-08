IFQ: Россия и Китай вытеснят лицемерную Европу из Африки

Европа проиграет России и Китаю в Африке из-за своего лицемерия. Запад предъявляет странам региона жесткие требования и навязывает им собственные ценности, а Москва и Пекин этого не делают, подчеркнул автор статьи итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Доменико Квирико.
«Китай и Россия в рамках своего многополярного видения не навязывают другим странам ценности, которые, как считается, принадлежат высшим цивилизациям. Все это — козыри Москвы и Пекина. Лицемерие Европы ведет к проигрышу», —
Журналист отметил, что Запад не стремится изменить систему сотрудничества, основанную на высасывании ресурсов из беднейших стран, и при этом продолжает верить в возможность распространения демократии и прав человека. По словам Доменико Квирико, двойные стандарты Запада очевидны. «Мы показываем пальцем на Иран и Россию, а сами сотрудничаем с Саудовской Аравией и Турцией», — указал он.
Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев говорил о том, что Африка может стать очагом развития мировой экономики. По его мнению, Африка богата ресурсами, однако там придется «все начинать практически с нуля».
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