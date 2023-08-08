08 августа 2023

В Перми на порновечеринке будут регистрировать браки в традициях Лас-Вегаса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
На церемонии будут все свадебные атрибуты Фото:

Участников загородной секс-вечеринки, которая состоится с 26 по 27 августа в Пермском крае, будут женить в стиле Лас-Вегаса. Всем парам, которые хотят соединить себя узами брака, проведут церемонию и выдадут свидетельство, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум».

«У вас есть возможность не только стать гостем необычной и яркой экспресс-церемонии, но и вступить в „тематический“ брак со своей парой. Все будет в самых лучших традициях Лас-Вегаса и конечно же с нашим kinky колоритом», — написано в анонсе вечеринки.

Организаторы обещают, что на церемонии будут все необходимые свадебные атрибуты: фата и букет для невесты, свадебная арка. Молодожены произнесут клятвы при свидетелях. Чтобы принять участие в церемонии и зарегистрировать брак, нужно записаться у организаторов вечеринки.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет порновечеринка под открытым небом. Мероприятие будет длиться два дня.

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Участников загородной секс-вечеринки, которая состоится с 26 по 27 августа в Пермском крае, будут женить в стиле Лас-Вегаса. Всем парам, которые хотят соединить себя узами брака, проведут церемонию и выдадут свидетельство, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум». «У вас есть возможность не только стать гостем необычной и яркой экспресс-церемонии, но и вступить в „тематический“ брак со своей парой. Все будет в самых лучших традициях Лас-Вегаса и конечно же с нашим kinky колоритом», — написано в анонсе вечеринки. Организаторы обещают, что на церемонии будут все необходимые свадебные атрибуты: фата и букет для невесты, свадебная арка. Молодожены произнесут клятвы при свидетелях. Чтобы принять участие в церемонии и зарегистрировать брак, нужно записаться у организаторов вечеринки. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет порновечеринка под открытым небом. Мероприятие будет длиться два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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