Убыток компании челябинского олигарха списка Forbes достиг шести миллиардов

10 августа 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Компания Константина Струкова зафиксировала чистый убыток размером в шесть миллиардов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чистый убыток «Южуралзолото группа компаний» бизнесмена в Челябинске Константина Струкова, входящего в список Forbes, составил по итогам первого полугодия 6,3 млрд рублей. Такие данные следуют из подготовленной финотчетности. «Чистый убыток за первое полугодие 6,3 млрд рублей. Выручка 14,3 млрд рублей», — приводятся данные в отчете о прибылях и убытках. Убыток по отношению к аналогичному показателю 2022 года вырос в 2,5 раза. Прибыль от продаж снизилась. В настоящий период она составляет 1,4 млрд рублей. Падение достигло 63%. На этом фоне работа с потребителями не стала лучше. Дебиторская задолженность сохранилась на уровне 2,7 млрд рублей. Кредиторская снизилась до 5,4 млрд рублей. Сокращение составило 1,1 млрд рублей. В мае Константин Струков вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США. В августе на «Южуралзолото» подала иск компания «Корунд-циан», потребовавшая взыскать 620 млн рублей. Ранее инициатор спора пытался наложить арест на активы группы компаний «Южуралзолото», но суд в этом отказал.

Чистый убыток «Южуралзолото группа компаний» бизнесмена в Челябинске Константина Струкова, входящего в список Forbes, составил по итогам первого полугодия 6,3 млрд рублей. Такие данные следуют из подготовленной финотчетности. «Чистый убыток за первое полугодие 6,3 млрд рублей. Выручка 14,3 млрд рублей», — приводятся данные в отчете о прибылях и убытках. Убыток по отношению к аналогичному показателю 2022 года вырос в 2,5 раза. Прибыль от продаж снизилась. В настоящий период она составляет 1,4 млрд рублей. Падение достигло 63%. На этом фоне работа с потребителями не стала лучше. Дебиторская задолженность сохранилась на уровне 2,7 млрд рублей. Кредиторская снизилась до 5,4 млрд рублей. Сокращение составило 1,1 млрд рублей. В мае Константин Струков вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США. В августе на «Южуралзолото» подала иск компания «Корунд-циан», потребовавшая взыскать 620 млн рублей. Ранее инициатор спора пытался наложить арест на активы группы компаний «Южуралзолото», но суд в этом отказал.