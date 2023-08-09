09 августа 2023

Убыток компании челябинского олигарха списка Forbes достиг шести миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, струков константин, олигархи
Компания Константина Струкова зафиксировала чистый убыток размером в шесть миллиардов Фото:

Чистый убыток «Южуралзолото группа компаний» бизнесмена в Челябинске Константина Струкова, входящего в список Forbes, составил по итогам первого полугодия 6,3 млрд рублей. Такие данные следуют из подготовленной финотчетности.

«Чистый убыток за первое полугодие 6,3 млрд рублей. Выручка 14,3 млрд рублей», — приводятся данные в отчете о прибылях и убытках.

Убыток по отношению к аналогичному показателю 2022 года вырос в 2,5 раза. Прибыль от продаж снизилась. В настоящий период она составляет 1,4 млрд рублей. Падение достигло 63%.

На этом фоне работа с потребителями не стала лучше. Дебиторская задолженность сохранилась на уровне 2,7 млрд рублей. Кредиторская снизилась до 5,4 млрд рублей. Сокращение составило 1,1 млрд рублей.

В мае Константин Струков вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США. В августе на «Южуралзолото» подала иск компания «Корунд-циан», потребовавшая взыскать 620 млн рублей. Ранее инициатор спора пытался наложить арест на активы группы компаний «Южуралзолото», но суд в этом отказал.

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Чистый убыток «Южуралзолото группа компаний» бизнесмена в Челябинске Константина Струкова, входящего в список Forbes, составил по итогам первого полугодия 6,3 млрд рублей. Такие данные следуют из подготовленной финотчетности. «Чистый убыток за первое полугодие 6,3 млрд рублей. Выручка 14,3 млрд рублей», — приводятся данные в отчете о прибылях и убытках. Убыток по отношению к аналогичному показателю 2022 года вырос в 2,5 раза. Прибыль от продаж снизилась. В настоящий период она составляет 1,4 млрд рублей. Падение достигло 63%. На этом фоне работа с потребителями не стала лучше. Дебиторская задолженность сохранилась на уровне 2,7 млрд рублей. Кредиторская снизилась до 5,4 млрд рублей. Сокращение составило 1,1 млрд рублей. В мае Константин Струков вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США. В августе на «Южуралзолото» подала иск компания «Корунд-циан», потребовавшая взыскать 620 млн рублей. Ранее инициатор спора пытался наложить арест на активы группы компаний «Южуралзолото», но суд в этом отказал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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