Пентагон: США оценили обращение Украины с кассетными боеприпасами

Власти США придерживаются мнения, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«У нас есть все основания полагать, что они (Украина — прим. URA.RU) используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями», — передает комментарий Райдера РИА Новости. Он отметил, что США намерены и дальше поставлять Киеву вооружение.
Ранее в ООН выказали беспокойство из-за использования Украиной кассетных боеприпасов. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных бомб Украине со стороны Вашингтона бьют по остаткам отношений между Россией и США. В свою очередь экс-глава территориальной армии Индии, генерал-майор в отставке Ашвани Сивач, назвал поставки данного вида вооружения — неразумным решением.
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