Пентагон: США оценили обращение Украины с кассетными боеприпасами

Пентагон: Украина использует кассетные боеприпасы должным образом

11 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

США продолжат поставлять вооружение Киеву Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США придерживаются мнения, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «У нас есть все основания полагать, что они (Украина — прим. URA.RU) используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями», — передает комментарий Райдера РИА Новости. Он отметил, что США намерены и дальше поставлять Киеву вооружение. Ранее в ООН выказали беспокойство из-за использования Украиной кассетных боеприпасов. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных бомб Украине со стороны Вашингтона бьют по остаткам отношений между Россией и США. В свою очередь экс-глава территориальной армии Индии, генерал-майор в отставке Ашвани Сивач, назвал поставки данного вида вооружения — неразумным решением.

Власти США придерживаются мнения, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «У нас есть все основания полагать, что они (Украина — прим. URA.RU) используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями», — передает комментарий Райдера РИА Новости. Он отметил, что США намерены и дальше поставлять Киеву вооружение. Ранее в ООН выказали беспокойство из-за использования Украиной кассетных боеприпасов. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных бомб Украине со стороны Вашингтона бьют по остаткам отношений между Россией и США. В свою очередь экс-глава территориальной армии Индии, генерал-майор в отставке Ашвани Сивач, назвал поставки данного вида вооружения — неразумным решением.