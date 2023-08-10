Жительница Екатеринбурга купила в магазине «Первый рыбный» рыбу с червями. Об этом сообщили в соцсети.
«„Первый рыбный“ в Академическом [районе Екатеринбурга]. Рыба с червями», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Женщина приложила к своему посту фото.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее в Березовском свердловчанка купила скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. На фото были заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку.
Фото: сообщество «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/blacklist.ekaterinburg
Фото: сообщество «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/blacklist.ekaterinburg
Жительница Екатеринбурга купила в магазине «Первый рыбный» рыбу с червями. Об этом сообщили в соцсети. «„Первый рыбный“ в Академическом [районе Екатеринбурга]. Рыба с червями», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Женщина приложила к своему посту фото. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Березовском свердловчанка купила скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. На фото были заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку.