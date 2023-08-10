10 августа 2023

Екатеринбурженка купила в магазине рыбу с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, хариус, деликатес, рыба хариус
Екатеринбурженка нашла в купленной рыбе червей (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга купила в магазине «Первый рыбный» рыбу с червями. Об этом сообщили в соцсети.

«„Первый рыбный“ в Академическом [районе Екатеринбурга]. Рыба с червями», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Женщина приложила к своему посту фото.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в Березовском свердловчанка купила скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. На фото были заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку.

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Жительница Екатеринбурга купила в магазине «Первый рыбный» рыбу с червями. Об этом сообщили в соцсети. «„Первый рыбный“ в Академическом [районе Екатеринбурга]. Рыба с червями», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Женщина приложила к своему посту фото. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Березовском свердловчанка купила скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. На фото были заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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