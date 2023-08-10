Мужчина из ХМАО, убивший свою любовницу, страдал от агрессии после перенесенного инсульта

Окружной Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины Фото: Московец Илья © URA.RU

Житель Нижневартовска Александр Катин, который нанес своей любовнице Наталье 6 ножевых ранений, в 2022 году перенес инсульт. По словам инсайдера, вхожего в семью Катина, после болезни мужчина стал проявлять агрессию в отношениях с окружающими.

«У него инсульт год назад был. Жена Александра говорит, что дома он был нервный и агрессивный», — рассказал корреспонденту URA.RU инсайдер.

Наталья, которой 10 августа любовник Александр Катин нанес 6 ножевых ранений, в день убийства собиралась встретиться с его женой. По одной из версий, убитая хотела решить какие-то денежные вопросы с супругой любовника.«Дело очень неоднозначное. Семья ничего не знала о связи Александра с убитой. Там вопрос в большей степени касался либо денег, либо чего-то еще, но по какой-то причине Наталья хотела вывести всю эту историю на поверхность. Она собиралась переговорить конкретно с женой Александра», — сообщил агентству источник, близкий к семье Катина.

В пресс-службе Следственного комитета ХМАО корреспонденту агентства не раскрыли новых подробностей дела. На данный момент по факту убийства ведется следствие.

Ранее URA.RU сообщило о том, что следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт силового ведомства сообщил, что мужчину задержали.