10 августа 2023

Мужчина из ХМАО, убивший свою любовницу, страдал от агрессии после перенесенного инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Окружной Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины Фото:

Житель Нижневартовска Александр Катин, который нанес своей любовнице Наталье 6 ножевых ранений, в 2022 году перенес инсульт. По словам инсайдера, вхожего в семью Катина, после болезни мужчина стал проявлять агрессию в отношениях с окружающими.

«У него инсульт год назад был. Жена Александра говорит, что дома он был нервный и агрессивный», — рассказал корреспонденту URA.RU инсайдер.

Наталья, которой 10 августа любовник Александр Катин нанес 6 ножевых ранений, в день убийства собиралась встретиться с его женой. По одной из версий, убитая хотела решить какие-то денежные вопросы с супругой любовника.«Дело очень неоднозначное. Семья ничего не знала о связи Александра с убитой. Там вопрос в большей степени касался либо денег, либо чего-то еще, но по какой-то причине Наталья хотела вывести всю эту историю на поверхность. Она собиралась переговорить конкретно с женой Александра», — сообщил агентству источник, близкий к семье Катина.

В пресс-службе Следственного комитета ХМАО корреспонденту агентства не раскрыли новых подробностей дела. На данный момент по факту убийства ведется следствие.

Ранее URA.RU сообщило о том, что следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт силового ведомства сообщил, что мужчину задержали.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска Александр Катин, который нанес своей любовнице Наталье 6 ножевых ранений, в 2022 году перенес инсульт. По словам инсайдера, вхожего в семью Катина, после болезни мужчина стал проявлять агрессию в отношениях с окружающими. «У него инсульт год назад был. Жена Александра говорит, что дома он был нервный и агрессивный», — рассказал корреспонденту URA.RU инсайдер. Наталья, которой 10 августа любовник Александр Катин нанес 6 ножевых ранений, в день убийства собиралась встретиться с его женой. По одной из версий, убитая хотела решить какие-то денежные вопросы с супругой любовника.«Дело очень неоднозначное. Семья ничего не знала о связи Александра с убитой. Там вопрос в большей степени касался либо денег, либо чего-то еще, но по какой-то причине Наталья хотела вывести всю эту историю на поверхность. Она собиралась переговорить конкретно с женой Александра», — сообщил агентству источник, близкий к семье Катина. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО корреспонденту агентства не раскрыли новых подробностей дела. На данный момент по факту убийства ведется следствие. Ранее URA.RU сообщило о том, что следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт силового ведомства сообщил, что мужчину задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...