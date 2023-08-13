В Челябинске 100 домов не подключили вовремя к горячей воде

14 августа 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Горячую воду не дают из-за ремонта поврежденных участков теплосетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске без горячей воды осталось около 100 многоквартирных домов после опрессовки. Об этом 14 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «С 9 августа начался последний этап опрессовок. После пятого этапа испытаний теплосетей без горячей воды остается около 100 многоквартирных домов. Выявлены участки сети, которые повреждены и требуют ремонта», — доложил Астахов. Заключительный этап опрессовок начался 9 августа и продлится до 23 августа. К 9 августа было зафиксировано более 260 повреждений на коммунальных водных сетях, жители нескольких микрорайонов остались без горячей воды.

В Челябинске без горячей воды осталось около 100 многоквартирных домов после опрессовки. Об этом 14 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «С 9 августа начался последний этап опрессовок. После пятого этапа испытаний теплосетей без горячей воды остается около 100 многоквартирных домов. Выявлены участки сети, которые повреждены и требуют ремонта», — доложил Астахов. Заключительный этап опрессовок начался 9 августа и продлится до 23 августа. К 9 августа было зафиксировано более 260 повреждений на коммунальных водных сетях, жители нескольких микрорайонов остались без горячей воды.