13 августа 2023
12 августа 2023

В Челябинске 100 домов не подключили вовремя к горячей воде

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
Горячую воду не дают из-за ремонта поврежденных участков теплосетей Фото:

В Челябинске без горячей воды осталось около 100 многоквартирных домов после опрессовки. Об этом 14 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С 9 августа начался последний этап опрессовок. После пятого этапа испытаний теплосетей без горячей воды остается около 100 многоквартирных домов. Выявлены участки сети, которые повреждены и требуют ремонта», — доложил Астахов.

Заключительный этап опрессовок начался 9 августа и продлится до 23 августа. К 9 августа было зафиксировано более 260 повреждений на коммунальных водных сетях, жители нескольких микрорайонов остались без горячей воды.

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В Челябинске без горячей воды осталось около 100 многоквартирных домов после опрессовки. Об этом 14 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «С 9 августа начался последний этап опрессовок. После пятого этапа испытаний теплосетей без горячей воды остается около 100 многоквартирных домов. Выявлены участки сети, которые повреждены и требуют ремонта», — доложил Астахов. Заключительный этап опрессовок начался 9 августа и продлится до 23 августа. К 9 августа было зафиксировано более 260 повреждений на коммунальных водных сетях, жители нескольких микрорайонов остались без горячей воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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