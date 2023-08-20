20 августа 2023
19 августа 2023

К торговому центру в Ревде стянули спецслужбы из-за сообщения о минировании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Силовикам поступило сообщение о минировании ТЦ «Камео» в Ревде (архивное фото) Фото:

В Ревде к торговому центру «Камео» стянули спецслужбы из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщили в соцсетях.

«Спецслужбы мчатся к ТЦ „Камео“. Его могли заминировать», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Ревдинские журналисты сообщили, что им в чат-бот пришло сообщение, что ТЦ «Камео» заминирован. Также неизвестный выдвинул условие — перевести на определенный номер 4,5 млн рублей до 02:30, иначе ТЦ будет взорван. Редакция сообщила во все ведомственные службы города. На месте уже работают сотрудники спецслужб. Они зашли в торговый центр.

По данным журналистов «Ревдинского рабочего», неизвестный сначала требовал деньги с администрации Ревды, но там его не восприняли всерьез. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии уральского города, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент запросил комментарии у ГУ МЧС по Свердловской области и МО МВД России «Ревдинский». Ответы ожидаются.

Обновлено в 01:12:

По данным журналистов, силовики ничего не обнаружили в торговом центре. Спецслужбы разъехались.

К ТЦ «Камео» приехали силовики
К ТЦ «Камео» приехали силовики
Фото:
К зданию также прибыли медики
К зданию также прибыли медики
Фото:
Силовики проверяют здание
Силовики проверяют здание
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде к торговому центру «Камео» стянули спецслужбы из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщили в соцсетях. «Спецслужбы мчатся к ТЦ „Камео“. Его могли заминировать», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Ревдинские журналисты сообщили, что им в чат-бот пришло сообщение, что ТЦ «Камео» заминирован. Также неизвестный выдвинул условие — перевести на определенный номер 4,5 млн рублей до 02:30, иначе ТЦ будет взорван. Редакция сообщила во все ведомственные службы города. На месте уже работают сотрудники спецслужб. Они зашли в торговый центр. По данным журналистов «Ревдинского рабочего», неизвестный сначала требовал деньги с администрации Ревды, но там его не восприняли всерьез. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии уральского города, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент запросил комментарии у ГУ МЧС по Свердловской области и МО МВД России «Ревдинский». Ответы ожидаются. Обновлено в 01:12: По данным журналистов, силовики ничего не обнаружили в торговом центре. Спецслужбы разъехались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...