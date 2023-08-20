В Ревде к торговому центру «Камео» стянули спецслужбы из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщили в соцсетях.
«Спецслужбы мчатся к ТЦ „Камео“. Его могли заминировать», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Ревдинские журналисты сообщили, что им в чат-бот пришло сообщение, что ТЦ «Камео» заминирован. Также неизвестный выдвинул условие — перевести на определенный номер 4,5 млн рублей до 02:30, иначе ТЦ будет взорван. Редакция сообщила во все ведомственные службы города. На месте уже работают сотрудники спецслужб. Они зашли в торговый центр.
По данным журналистов «Ревдинского рабочего», неизвестный сначала требовал деньги с администрации Ревды, но там его не восприняли всерьез. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии уральского города, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент запросил комментарии у ГУ МЧС по Свердловской области и МО МВД России «Ревдинский». Ответы ожидаются.
Обновлено в 01:12:
По данным журналистов, силовики ничего не обнаружили в торговом центре. Спецслужбы разъехались.
В Ревде к торговому центру «Камео» стянули спецслужбы из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщили в соцсетях. «Спецслужбы мчатся к ТЦ „Камео“. Его могли заминировать», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий». Ревдинские журналисты сообщили, что им в чат-бот пришло сообщение, что ТЦ «Камео» заминирован. Также неизвестный выдвинул условие — перевести на определенный номер 4,5 млн рублей до 02:30, иначе ТЦ будет взорван. Редакция сообщила во все ведомственные службы города. На месте уже работают сотрудники спецслужб. Они зашли в торговый центр. По данным журналистов «Ревдинского рабочего», неизвестный сначала требовал деньги с администрации Ревды, но там его не восприняли всерьез. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии уральского города, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент запросил комментарии у ГУ МЧС по Свердловской области и МО МВД России «Ревдинский». Ответы ожидаются. Обновлено в 01:12: По данным журналистов, силовики ничего не обнаружили в торговом центре. Спецслужбы разъехались.