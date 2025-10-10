В Санкт-Петербурге задержали спецпредставителя губернатора Петербурга

Срочная новость
Глава Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елена Никитина задержана в среду, 10 октября. Информацию об этом сообщил источник издания «КП-СПб». По предварительным данным, причиной стали подозрения в причастности чиновницы в растратах бюджетных средств.
