21 августа 2023

В ХМАО ищут работника для охраны «НК «Роснефть» за 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей Фото:

Жителей ХМАО зовут работать охранниками в компанию «НК «Роснефть». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей.

«В связи с расширением своей деятельности ведется дополнительный набор охранников шестого разряда для работы вахтовым методом на территории ХМАО-Югра. Зарплата от 120 до 140 тысяч рублей за месяц», — написано в объявлении.

В обязанности входит обеспечение охраны объектов ПАО «НК «Роснефть» и строгое соблюдение трудового законодательства. При этом у будущего работника должно быть удостоверение охранника шестого разряда.

В компании предусмотрены дополнительные выплаты ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, надбавки и премии. Также работодателями выплачивается вахтовая надбавка 300 рублей за каждый день.

Ранее URA.RU писало, что в Югре искали водителей на самосвалы. Сотрудникам пообещали платить зарплату до 200 тысяч рублей за работу вахтовым методом.

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Жителей ХМАО зовут работать охранниками в компанию «НК «Роснефть». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей. «В связи с расширением своей деятельности ведется дополнительный набор охранников шестого разряда для работы вахтовым методом на территории ХМАО-Югра. Зарплата от 120 до 140 тысяч рублей за месяц», — написано в объявлении. В обязанности входит обеспечение охраны объектов ПАО «НК «Роснефть» и строгое соблюдение трудового законодательства. При этом у будущего работника должно быть удостоверение охранника шестого разряда. В компании предусмотрены дополнительные выплаты ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, надбавки и премии. Также работодателями выплачивается вахтовая надбавка 300 рублей за каждый день. Ранее URA.RU писало, что в Югре искали водителей на самосвалы. Сотрудникам пообещали платить зарплату до 200 тысяч рублей за работу вахтовым методом. -
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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