В ХМАО ищут работника для охраны «НК «Роснефть» за 140 тысяч рублей

22 августа 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей ХМАО зовут работать охранниками в компанию «НК «Роснефть». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей. «В связи с расширением своей деятельности ведется дополнительный набор охранников шестого разряда для работы вахтовым методом на территории ХМАО-Югра. Зарплата от 120 до 140 тысяч рублей за месяц», — написано в объявлении. В обязанности входит обеспечение охраны объектов ПАО «НК «Роснефть» и строгое соблюдение трудового законодательства. При этом у будущего работника должно быть удостоверение охранника шестого разряда. В компании предусмотрены дополнительные выплаты ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, надбавки и премии. Также работодателями выплачивается вахтовая надбавка 300 рублей за каждый день. Ранее URA.RU писало, что в Югре искали водителей на самосвалы. Сотрудникам пообещали платить зарплату до 200 тысяч рублей за работу вахтовым методом. -

Жителей ХМАО зовут работать охранниками в компанию «НК «Роснефть». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Зарплату обещают от 120 до 140 тысяч рублей. «В связи с расширением своей деятельности ведется дополнительный набор охранников шестого разряда для работы вахтовым методом на территории ХМАО-Югра. Зарплата от 120 до 140 тысяч рублей за месяц», — написано в объявлении. В обязанности входит обеспечение охраны объектов ПАО «НК «Роснефть» и строгое соблюдение трудового законодательства. При этом у будущего работника должно быть удостоверение охранника шестого разряда. В компании предусмотрены дополнительные выплаты ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, надбавки и премии. Также работодателями выплачивается вахтовая надбавка 300 рублей за каждый день. Ранее URA.RU писало, что в Югре искали водителей на самосвалы. Сотрудникам пообещали платить зарплату до 200 тысяч рублей за работу вахтовым методом. -