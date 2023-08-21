В ХМАО поймали убийцу, который находился в федеральном розыске

22 августа 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Силовики поймали мужчину во время рейда на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском районе полицейские задержали преступника из Нягани, который находился в федеральном розыске. Силовики поймали его, когда мужчина пытался обойти дорожный пост через лес. «Задержанный мужчина ранее отбывал наказание за убийство в исправительной колонии Сургута. По ходатайству осужденного Сургутским городским судом в июле 2022 года неотбытая часть срока ему заменена на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Однако в связи с тем, что осужденный не прибыл к месту отбывания наказания, он был объявлен в федеральный розыск», — говорится на сайте окружного УМВД. Полицейские заметили мужчину во время профилактического рейда на автодороге. Чтобы остаться незамеченным, преступник попытался обойти пост силовиков через лесной массив. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики нашли другого федерального преступника через соцсети. Мужчину вычислили по лайкам и комментариям.

В Советском районе полицейские задержали преступника из Нягани, который находился в федеральном розыске. Силовики поймали его, когда мужчина пытался обойти дорожный пост через лес. «Задержанный мужчина ранее отбывал наказание за убийство в исправительной колонии Сургута. По ходатайству осужденного Сургутским городским судом в июле 2022 года неотбытая часть срока ему заменена на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Однако в связи с тем, что осужденный не прибыл к месту отбывания наказания, он был объявлен в федеральный розыск», — говорится на сайте окружного УМВД. Полицейские заметили мужчину во время профилактического рейда на автодороге. Чтобы остаться незамеченным, преступник попытался обойти пост силовиков через лесной массив. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики нашли другого федерального преступника через соцсети. Мужчину вычислили по лайкам и комментариям.