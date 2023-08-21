21 августа 2023

В ХМАО поймали убийцу, который находился в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Силовики поймали мужчину во время рейда на дороге Фото:

В Советском районе полицейские задержали преступника из Нягани, который находился в федеральном розыске. Силовики поймали его, когда мужчина пытался обойти дорожный пост через лес.

«Задержанный мужчина ранее отбывал наказание за убийство в исправительной колонии Сургута. По ходатайству осужденного Сургутским городским судом в июле 2022 года неотбытая часть срока ему заменена на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Однако в связи с тем, что осужденный не прибыл к месту отбывания наказания, он был объявлен в федеральный розыск», — говорится на сайте окружного УМВД.

Полицейские заметили мужчину во время профилактического рейда на автодороге. Чтобы остаться незамеченным, преступник попытался обойти пост силовиков через лесной массив.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики нашли другого федерального преступника через соцсети. Мужчину вычислили по лайкам и комментариям.

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В Советском районе полицейские задержали преступника из Нягани, который находился в федеральном розыске. Силовики поймали его, когда мужчина пытался обойти дорожный пост через лес. «Задержанный мужчина ранее отбывал наказание за убийство в исправительной колонии Сургута. По ходатайству осужденного Сургутским городским судом в июле 2022 года неотбытая часть срока ему заменена на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Однако в связи с тем, что осужденный не прибыл к месту отбывания наказания, он был объявлен в федеральный розыск», — говорится на сайте окружного УМВД. Полицейские заметили мужчину во время профилактического рейда на автодороге. Чтобы остаться незамеченным, преступник попытался обойти пост силовиков через лесной массив. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики нашли другого федерального преступника через соцсети. Мужчину вычислили по лайкам и комментариям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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