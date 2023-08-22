В День Государственного флага РФ в Екатеринбурге устроили славяно-казачье дефиле. Фото

22 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

В дефиле участвовали дети и взрослые Фото: Московец Илья © URA.RU Дефиле народных костюмов решили провести в День Государственного флага РФ в рамках проекта «Народный облик Урала». Таким образом организаторы хотели показать мирное соседствование всех представителей культур. Коллекцию славянских, казачьих и других костюмов представили в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, где побывал корреспондент URA.RU. «Очень символично, что вы выбрали для старта выставки День Государственного флага РФ, потому что этот символ объединяет нас всех. Свердловская область — это такой регион, в котором дружно живут на протяжении многих столетий различные культуры и народности», — заявила на открытии начальник отдела воспитания, патриотических проектов и программ министерство образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука. На дефиле продемонстрировали казачьих наряды, одежду конца XIX-начала XX века и современную интерпретацию народного стиля в верхней одежде. Также гости могли посетить выставку, где были представлены фотографии в 20 образах разных национальностей. В дальнейшем экспозицию представят на 10 различных площадках в Екатеринбурге и области. По словам атамана хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василия Стародубцева, подобные формы приемлемы для молодежи и помогают познакомить ее с разнообразием культур Урала. День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году, его отмечают 22 августа. Ранее космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с этим примечательным днем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дефиле народных костюмов решили провести в День Государственного флага РФ в рамках проекта «Народный облик Урала». Таким образом организаторы хотели показать мирное соседствование всех представителей культур. Коллекцию славянских, казачьих и других костюмов представили в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, где побывал корреспондент URA.RU. «Очень символично, что вы выбрали для старта выставки День Государственного флага РФ, потому что этот символ объединяет нас всех. Свердловская область — это такой регион, в котором дружно живут на протяжении многих столетий различные культуры и народности», — заявила на открытии начальник отдела воспитания, патриотических проектов и программ министерство образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука. На дефиле продемонстрировали казачьих наряды, одежду конца XIX-начала XX века и современную интерпретацию народного стиля в верхней одежде. Также гости могли посетить выставку, где были представлены фотографии в 20 образах разных национальностей. В дальнейшем экспозицию представят на 10 различных площадках в Екатеринбурге и области. По словам атамана хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василия Стародубцева, подобные формы приемлемы для молодежи и помогают познакомить ее с разнообразием культур Урала. День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году, его отмечают 22 августа. Ранее космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с этим примечательным днем.