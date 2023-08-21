Уральские космонавты поздравили россиян с Днем Государственного флага РФ. Видео

22 августа 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев поздравили россиян с праздаником (архивное фото) Фото: Роскосмос Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации. Видео опубликовано в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». «Флаг России — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. Мы гордимся тем, что он представлен на борту МКС», — сказал Прокопьев. Петелин добавил: «Флаг, как и другие госсимволы, олицетворяет независимость и многовековую историю России. В космосе флаг напоминает нам о нашей Родине». День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации. Видео опубликовано в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». «Флаг России — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. Мы гордимся тем, что он представлен на борту МКС», — сказал Прокопьев. Петелин добавил: «Флаг, как и другие госсимволы, олицетворяет независимость и многовековую историю России. В космосе флаг напоминает нам о нашей Родине». День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».