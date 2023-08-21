21 августа 2023

Уральские космонавты поздравили россиян с Днем Государственного флага РФ. Видео

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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, stock, петелин дмитрий
Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев поздравили россиян с праздаником (архивное фото) Фото:

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации. Видео опубликовано в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Флаг России — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. Мы гордимся тем, что он представлен на борту МКС», — сказал Прокопьев. Петелин добавил: «Флаг, как и другие госсимволы, олицетворяет независимость и многовековую историю России. В космосе флаг напоминает нам о нашей Родине».

День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

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Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска с орбиты поздравили россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации. Видео опубликовано в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». «Флаг России — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. Мы гордимся тем, что он представлен на борту МКС», — сказал Прокопьев. Петелин добавил: «Флаг, как и другие госсимволы, олицетворяет независимость и многовековую историю России. В космосе флаг напоминает нам о нашей Родине». День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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