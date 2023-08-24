В США проговорились об отставке Борреля Politico: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уйдет в отставку в 2024 году 24 августа 2023 в 18:07 Размер текста - 17 + Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оставит после себя след дипломатического хаоса, передает Politico Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может покинуть свой пост после выборов в 2024 году. Об этом сообщило американское издание Politico. «Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году», — говорится в сообщении . Авторы статьи отметили, что политик оставит после себя след дипломатического хаоса. Боррель был на посту главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. На этой должности срок нахождения длится пять лет. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может покинуть свой пост после выборов в 2024 году. Об этом сообщило американское издание Politico. «Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что политик оставит после себя след дипломатического хаоса. Боррель был на посту главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. На этой должности срок нахождения длится пять лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям