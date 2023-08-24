В США проговорились об отставке Борреля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оставит после себя след дипломатического хаоса, передает Politico
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может покинуть свой пост после выборов в 2024 году. Об этом сообщило американское издание Politico.
«Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году», — говорится
Боррель был на посту главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. На этой должности срок нахождения длится пять лет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.