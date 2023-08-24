В США проговорились об отставке Борреля

Politico: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уйдет в отставку в 2024 году
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НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель, stock
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оставит после себя след дипломатического хаоса, передает Politico Фото:

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может покинуть свой пост после выборов в 2024 году. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что политик оставит после себя след дипломатического хаоса.

Боррель был на посту главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. На этой должности срок нахождения длится пять лет.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может покинуть свой пост после выборов в 2024 году. Об этом сообщило американское издание Politico. «Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что политик оставит после себя след дипломатического хаоса. Боррель был на посту главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. На этой должности срок нахождения длится пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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